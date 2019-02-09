У Києві почали евакуйовувати автомобілі за порушення правил парковки

В рамках співпраці КП "Центр організації дорожнього руху" та Управління патрульної поліції в Києві співробітники комунального підприємства доставляють на спеціальні майданчики тимчасово затримані патрульними поліцейськими транспортні засоби.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

"Для виконання цього завдання на підприємстві введена цілодобова робота вантажних автомобілів-евакуаторів з краном-маніпулятором і екіпажів в складі водіїв і стропальників, що забезпечують завантаження, перевезення та розвантаження транспортних засобів", - сказано в повідомленні.

У відомстві уточнили, що тимчасове затримання транспортних засобів здійснюється за наявності у патрульного поліцейського підстав вважати, що водієм вчинено одне з порушень:

ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані наркотичного або алкогольного сп'яніння),

ч. 3 ст. 122 КУпАП (порушення правил зупинки або стоянки),

ст. 124 КУпАП (вчинення дорожньо-транспортної пригоди),

ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом без наявності посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також страхового поліса),

в разі виявлення транспортного засобу боржника, оголошеного в розшук відповідно до ст. 36 Закону України "Про виконавче провадження".

Нагадуємо:

27 вересня 2018 року набули чинності нові правила фіксації і призначення штрафів за неправильне паркування транспортних засобів.

Детальніше про нововведення рекомендуємо прочитати за посиланням.

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Економічна правда