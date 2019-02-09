Фонд гарантування розповів про схеми відомого банкіра у "Фідобанку"

Активи ПУАТ "Фідобанк" "на папері" коштували майже 9 мільярдів гривень, а за висновками незалежних оцінювачів їхня вартість ледве перевищила 2 мільярди.

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

"Вартість активів ПУАТ "Фідобанк" при оцінці виявилась майже у 5 разів нижчою за ту, що була показана у балансовій звітності банку: якщо "на папері" активи коштували майже 9 млрд грн, за висновками незалежних оцінювачів їхня вартість ледве перевищила 2 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

За словами директора департаменту розслідування протиправних діянь ФГВФО Катерини Мисник, однією з нетипових махінацій було переведення "Фідобанком" у липні 2015 року на рахунок кіпрської компанії у Bank of New York 3,8 млн доларів як роялті за використання товарного знаку банку.

Також, однією з перших і наймасштабніших шахрайських схем в "Фідобанку" стала псевдоінвестиційна діяльність навколо придбання його власником у 2013 році "Ерсте Банку".

Також, нібито для поліпшення фінансового стану банк було прокредитовано на 1,5 млрд грн підконтрольними факторинговими компаніями, директорами яких були працівники служби безпеки "Фідобанку".

Нагадуємо:

Національний банк 18 липня 2016 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію "Фідобанку".

20 травня правління Національного банку прийняло рішення про віднесення "Фідобанку" до категорії неплатоспроможних.

Станом на 20 травня 2016 року кінцевим бенефіціаром "Фідобанку" був Олександр Адаріч.

Головне слідче управління Національної поліції здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів ПУАТ "Фідобанк", вчиненої службовими особами цього банку в особливо великих розмірах.

Економічна правда