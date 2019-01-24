Новини дня: про завищені платіжки та співпрацю з МВФ

Про завищені платіжки, оформлення "євроблях" та співпрацю з МВФ.

Про проходження зими. Україні, яка від початку опалювального сезону скоротила запаси газу на 5 млрд кубів - до 12,2 млрд кубів, вистачить запасів, що залишилися, для спокійного проходження зими.

Про оформлення "євроблях". За добу 22 січня було здійснено митне оформлення рекордної кількості авто з єврономерами - 2,7 тисяч, власники сплатили за них 170,5 млн гривень платежів.

Про компенсацію за неякісну електроенергію. Державний регулятор пояснив, що робити споживачам у випадках, коли не надана компенсація за недотримання стандартів якості комунальних послуг.

Про боротьбу на митниці. У січні 2019 року бізнес зіштовхнувся із ситуацією зупинки митного оформлення вантажів на митниці.

Про завищені платіжки. Платіжки з завищеними тарифами на газ, які прийшли споживачам в січні, є незаконними, платити за ними не потрібно.

Про "Роттердам+". Антимонопольний комітет отримав заяву ДП "Енергоатом" про можливе порушення законодавства про захист економічної конкуренції через впровадження формули "Роттердам+".

Про співпрацю з МВФ. Директорка–розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард закликала президента України Петра Порошенка пришвидшити проведення реформ в Україні.

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