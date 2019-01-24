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Платити за газ за завищеними платіжками не потрібно, вони незаконні — міністр

Четвер, 24 січня 2019, 13:35
 

Платіжки з завищеними тарифами на газ, які прийшли споживачам в січні, є незаконними, платити за ними не потрібно.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі одного з телеканалів.

Він уточнив, що мова йде про платіжки абонентів, у яких не встановлені лічильники, а газ використовується для приготування їжі.

"Всі ці доплати, які незаконно нарахували газозбутові організації, не підлягають оплаті", - сказав Рева.

"У нас є три групи споживачів. Перша - ті, які використовують газ комплексно, тобто для опалення будинку, підігріву води і приготування їжі. Вони мають лічильники. Друга група - це ті, хто використовує газ для підігріву води та приготування їжі. У них майже на 75-80% встановлені лічильники", - сказав Рева.

"Третя група громадян - це ті, хто користується газом тільки для приготування їжі. Це основна за чисельністю група населення, хоча вона споживає 6-8% всього обсягу газу, але у них немає лічильників", - пояснив міністр.

Він підкреслив, що газозбутові організації нарахували споживачам доплати незаконно, і вони не підлягають оплаті.

Рева також додав, що відповідно до закону і тарифу, який був встановлений, до складу тарифу включена вартість установки лічильників. І, відповідно, газозбутова організація зобов'язана була поставити газові лічильники споживачам.

Рева зазначив, що у разі здійснення оплати за платіжками з підвищеним тарифом, абоненти мають право вимагати повернення коштів.

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз України" закликав побутових споживачів природного газу без лічильників, які масово отримують платежі, нараховані на підставі завищених норм споживання, направляти відповідні скарги на урядову гарячу лінію.

У грудні споживачі газу без лічильників отримали рахунки за газ із донарахуваннями.

У Регіональній газовій компанії, що керує газовим бізнесом Дмитра Фірташа, заявили, що сума перерахунку за минулі періоди наведена інформативно і не підлягає сплаті. РГК звернулася до уряду з проханням розробити механізм компенсації урядом вказаної в рахунках заборгованості.

Сума розрахована за час дії норм, які були визнані незаконними рішенням суду, на яке посилається РГК.

12 грудня Кабінет Міністрів схвалив рішення перевірити всі облгази в країні. Причиною перевірок в уряді називають "нарахування облгазами додаткових платежів" за спожитий населенням газ.

"Їх треба вжарить по перше число, бо монополісти вже сіли на голову і звісили ноги", - сказав раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг заборонила операторам газорозподільної системи проводити донарахування в платіжки за природний газ.

Економічна правда

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