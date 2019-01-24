"Енергоатом" поскаржився в АМКУ на "Роттердам+"

Антимонопольний комітет України отримав заяву ДП НАЕК "Енергоатом" про можливе порушення законодавства про захист економічної конкуренції через впровадження формули "Роттердам+".

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

"Енергоатом" просить АМКУ зобов’язати Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), скасувати пункт 3.1. Постанови НКРЕКП від 03.03.2016 № 289 "Про затвердження Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії" в частині розрахунку прогнозної ціни продажу електроенергії з використанням у формулі показників індикативної ціни вугілля та ціни його транспортування.

У заяві йдеться, що цей пункт призвів до перерозподілу коштів оптового ринку електроенергії на користь генеруючих компаній ТЕС за рахунок відповідного зниження тарифу на електричну енергію АЕС.

З метою отримання інформації, яка б підтверджувала або спростовувала викладені в заяві обставини, Комітетом направлені вимоги про надання інформації, зокрема, до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, НКРЕКП, ДП НАЕК "Енергоатом" та Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Нагадаємо:

У 2016 році НКРЕКП ввело в дію формулу "Роттердам+" для розрахунку тарифу на електроенергію, вироблену ТЕС. Формула передбачає, що у тариф закладається вартість вугілля по котирування у порту Роттердаму, до якої додається вартість доставки палива в Україну.

У квітні 2017 року НАБУ повідомило, що розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕКП через "Роттердам+". При цьому НКРЕКП приховує від НАБУ фактичні дані, які вводились у формулу для розрахунку вартості вугілля.

Нагадаємо, у січні-вересні 2018 року "Роттердам+" збільшив EBITDA холдингу Ахметова у 2,6 рази.

У грудні АМКУ вирішив, що компанія "ДТЕК" Ріната Ахметова не зловживає монопольним становищем на ринку генерації електроенергії.

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Економічна правда