Інструменти боротьби з контрабандою на митниці схожі на "рекет" — бізнес
У січні 2019 року бізнес зіштовхнувся із ситуацією зупинки митного оформлення вантажів на митниці.
Про це йдеться у повідомленні Європейської Бізнес Асоціації.
Станом на сьогодні компанії-члени повідомили, що на митниці зупинено переважну кількість вантажів. Так, в деяких компаній були затримані до 70 вантажівок.
Крім того, за повідомленням бізнесу, інспектори митниць позбавлені технічної можливості погоджувати митну вартість на підставі наданих документів (застосування першого методу визначення митної вартості), у разі спрацювання системи аналізу ризиків за індикативними цінами.
Керівництво ДФС пояснило дану ситуацію тим, що здійснюється удосконалення профілів ризику автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (АСАУР), з метою боротьби з контрабандою та сірим імпортом.
У ЄБА підкреслюють, що асоціація неодноразово виступала з пропозиціями щодо боротьби з цими негативними явищами, в тому числі, в контексті тотальної фіскалізації.
"А подібні інструменти – схожі на "рекет" на кордоні, навряд сприятимуть дієвій та ефективній боротьбі саме з сірим імпортом та контрабандою", - заявили у ЄБА.
Асоціація направить в оперативному порядку звернення до ДФС по кожній компанії-члену ЕБА, яка зіткнулася з даною проблемою.
У той же час, бізнес-спільнота виступає за системне вирішення даного питання, а не ручне управління.
Нагадаємо, раніше прикордонники поділилися даними про перетини кордонів України за останні 5 років, обсяги контрабанди та кількість колег-корупціонерів.
Економічна правда
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