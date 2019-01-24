Інструменти боротьби з контрабандою на митниці схожі на "рекет" — бізнес

У січні 2019 року бізнес зіштовхнувся із ситуацією зупинки митного оформлення вантажів на митниці.

Про це йдеться у повідомленні Європейської Бізнес Асоціації.

Станом на сьогодні компанії-члени повідомили, що на митниці зупинено переважну кількість вантажів. Так, в деяких компаній були затримані до 70 вантажівок.

Крім того, за повідомленням бізнесу, інспектори митниць позбавлені технічної можливості погоджувати митну вартість на підставі наданих документів (застосування першого методу визначення митної вартості), у разі спрацювання системи аналізу ризиків за індикативними цінами.

Керівництво ДФС пояснило дану ситуацію тим, що здійснюється удосконалення профілів ризику автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (АСАУР), з метою боротьби з контрабандою та сірим імпортом.

У ЄБА підкреслюють, що асоціація неодноразово виступала з пропозиціями щодо боротьби з цими негативними явищами, в тому числі, в контексті тотальної фіскалізації.

"А подібні інструменти – схожі на "рекет" на кордоні, навряд сприятимуть дієвій та ефективній боротьбі саме з сірим імпортом та контрабандою", - заявили у ЄБА.

Асоціація направить в оперативному порядку звернення до ДФС по кожній компанії-члену ЕБА, яка зіткнулася з даною проблемою.

У той же час, бізнес-спільнота виступає за системне вирішення даного питання, а не ручне управління.

Нагадаємо, раніше прикордонники поділилися даними про перетини кордонів України за останні 5 років, обсяги контрабанди та кількість колег-корупціонерів.

Економічна правда