МВФ закликає Порошенка пришвидшити реформи в Україні

Директорка–розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард закликала президента України Петра Порошенка пришвидшити проведення реформ в Україні.

Про це йдеться у офіційному повідомленні МВФ за підсумками зустрічі Порошенка з Лагард у Давосі.

"Я мала гарну й конструктивну зустріч з Президентом Порошенком та його командою, під час якої ми обговорили останні економічні події та перспективи для України, а також реалізацію заходів в рамках угоди Stand-By, затвердженої виконавчою радою МВФ 18 грудня 2018 року", – підкреслюється в заяві.

Лагард висловила готовність МВФ продовжувати підтримку України разом з іншими міжнародними партнерами "у її реформаторських зусиллях під проводом президента Порошенка".

Водночас голова Фонду наголосила на необхідності прискорити реформи в Україні та перейти до більш потужного економічного зростання, "необхідного для стабільного поліпшення рівня життя людей".

Вона також висловила сподівання, що Україна виконає свої зобов'язання у межах кредитної угоди з МВФ.

Нагадуємо:

Нова програма SBA передбачає надання Україні фінансування на загальну суму 2,8 млрд спеціальних прав запозичень (близько 3,9 млрд доларів) упродовж 14 місяців.

Вона зосередиться, зокрема, на продовженні фіскальної консолідації та зниженні рівня інфляції зі збереженням гнучкого обмінного курсу, а також зміцненні фінансового сектора і низці структурних реформ у сфері податкового адміністрування, приватизації та державного управління.

Як і очікувалося, продовження співпраці з Фондом також відкрило Україні доступ до пов’язаного фінансування.

18 грудня Рада виконавчих директорів Світового банку також ухвалила рішення про надання Україні гарантії на підтримку державної політики у розмірі 750 млн доларів, що зі свого боку допоможе уряду залучити капітал на міжнародних ринках у 2019 році.

Завдяки першому траншу міжнародні резерви України зросли до п’ятирічного максимуму - до 20,1 млрд доларів.

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Економічна правда