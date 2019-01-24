Пільговий період добігає кінця, кількість оформлених "євроблях" б'є рекорди — ДФС

Фото Дмитра Ларіна, ЕП

За добу 22 січня було здійснено митне оформлення рекордної кількості автомобілів з єврономерами - 2,7 тисяч, власники сплатили за них 170,5 мільйонів гривень платежів.

Про це повідомляється на сайті Державної фіскальної служби.

"Враховуючи спливаючий термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією, громадяни почали активніше оформлювати свої автівки", - зазначає ДФС.

Загалом з 25 листопада 2018 року по 22 січня 2019 року було оформлено майже 44 тисячі автомобілів з єврономерами. За них було сплачено майже 2,8 млрд грн.

Нагадуємо:

25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.

Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який буде зменшений.

Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.

Раніше ЕП описувала зміни , передбачені законами.

В уряді розраховують заробити на "євробляхах" до 10 мільярдів.

У грудні було затверджено Тимчасовий порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на території України.

Продовження пільгового періоду для митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації не планується. Після 22 лютого 2019 року власники авто платитимуть за оформлення повну ставку акцизу.

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Економічна правда