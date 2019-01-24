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Як отримати компенсацію за неякісну електроенергію

Четвер, 24 січня 2019, 12:30
 

Державний регулятор пояснив, що робити споживачам у випадках, коли не надана компенсація за недотримання стандартів якості комунальних послуг.

Про це написала голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Оксана Кривенко на своїй сторінці у Facebook.

У разі невиплати компенсації у встановлені строки споживач маєте право звернутися до компанії із заявою. Кривенко надала форму заяви.  

"Якщо ж компанія необґрунтовано відмовляє у наданні компенсації або не реагує на звернення, споживач має звернутись до НКРЕКП та територіальних органів регулятора", - написала Кривенко.

У разі підтвердження фактів невиплати компенсацій за результатами перевірок компаній (у тому числі за скаргами споживачів) НКРЕКП зобов’язує компанію надати компенсацію у подвійному розмірі та накладає на компанію штраф.

Також Кривенко нагадала, що компенсація не надається у разі доведених компанією форс-мажорних обставин; доведених дій споживача або інших осіб, що призвели до аварійної перерви в електропостачанні або недотримання показників якості електричної енергії; у разі запланованих з попередженням перерв у електропостачанні; відмови споживача у письмовому вигляді від отримання компенсації.

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Економічна правда

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електроенергія НКРЕ

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