Новини дня: про переговори з "Газпромом", угоду з Ізраїлем та друзів Зеленського

Про що всі говорять сьогодні?

Про переговори з "Газпромом". "Газпром" під час тристоронніх газових переговорів у Брюсселі запропонував продовжити чинні контракти з НАК "Нафтогаз України".

Про угоду з Ізраїлем. Україна і Ізраїль в понеділок, 21 січня, підписали Угоду про зону вільної торгівлі.

Про друзів Зеленського. Кандидат в президенти України Володимир Зеленський самостійно фінансує виборчу кампанію і заперечує причетність до великих бізнесменів.

Про складнощі аудиту "Укрнафти". НАК "Нафтогаз України" наполягає, що аудитори не повинні перевіряти компанію "Укрнафта".

Про тріумф мільярдерів. Мільярдери по всьому світу за минулий рік істотно збільшили свої статки за рахунок бідніших верств населення.

Про політ на біопаливі. Пасажирський літак Boeing 787 Dreamliner еміратської авіакомпанії Etihad Airways вперше здійснив багатогодинний переліт на біопаливі.

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