Україна та Ізраїль підписали Угоду про зону вільної торгівлі

Україна та Ізраїль у понеділок, 21 січня, підписали Угоду про зону вільної торгівлі.

Церемонія підписання в Єрусалимі транслювалась в прямому ефірі українських телеканалів.

На церемонії були присутні президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Перед церемонією Порошенко назвав цей день "історичним", адже, за його словами, угода про вільну торгівлю готувалась протягом 50 років.

Підписанню передували кілька раундів переговорів. Зокрема, Петро Порошенко та Беньямін Нетаньягу зустрічались з цього приводу в Нью-Йорку та в Парижі.

"Ми навчились в Ізраїлю, як захищати нашу країну, щоб зміцнимити армію. І ми навчились в Ізраїлю, як зробити сильною і прозорою нашу економіку. Я думаю, це дуже важливо", - сказав український президент.

За словами Порошенка, угода допоможе знизити ціну українських товарів в ізраїлі, а ізраїльських товарів – в Україні.

Європейська правда