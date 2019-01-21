За останні 10 років кількість мільярдерів у світі подвоїлася

Мільярдери по всьому світу за минулий рік істотно збільшили свої статки за рахунок бідніших верств населення.

Про це свідчать дані доповіді міжнародного об'єднання організацій по боротьбі з бідністю Oxfam, передає "Німецька хвиля".

Згідно з доповіддю, активи мільярдерів в 2018 році в цілому зросли на 12%, в середньому - на 2,2 млрд євро в день. Цьому сприяли в тому числі податкові пільги для концернів і приватних осіб. Бідніша частина світового населення зазнала втрат в розмірі 11%.

Oxfam випустила своє чергове дослідження напередодні всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Об'єднання вважає, що вкладення в такі сфери життєдіяльності як освіта, здоров'я і соціальне страхування можуть внести істотний внесок в викорінення бідності та нерівності. Однак, зазначає Oxfam, подібних вкладень у всьому світі "катастрофічно" не вистачає.

За останні десять років, йдеться в звіті, кількість мільярдерів по всьому світу зросла вдвічі. Одночасно з цим все менше людей можуть вибратися зі стану крайньої бідності.

Особами, що живуть за межею бідності, вважаються ті, хто на день мають в своєму розпорядженні суму менше 1,7 євро. Незважаючи на те, що таких людей з 1990 по 2010 рік стало вдвічі менше, в 2015 році в крайній бідності по всьому світу жили близько 736 млн осіб.

Найбільш уразливими називаються в документі жінки і дівчатка. В середньому в світі чоловікам належить на 50% активів більше, ніж жінкам.

Звіт Oxfam викликав і критику. Зокрема, німецький економіст Андреас Пайхль заявив, що не зміг відстежити наведені дані щодо зубожіння населення. З його точки зору, висловленої в інтерв'ю німецькому виданню FAZ, більша ймовірність того, що світова економіка зростає, і рівень бідності в світі істотно знижується.