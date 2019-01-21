Пасажирський лайнер вперше здійснив переліт на біопаливі

Фото Christian Winter via planespotters.net

Пасажирський літак Boeing 787 Dreamliner еміратської авіакомпанії Etihad Airways вперше здійснив багатогодинний переліт на біопаливі, виготовленому з солонця.

Про це пише N+1.

Баки лайнера були заповнені сумішшю звичайного авіаційного палива та біопалива з солонця в пропорції 1 до 1. На цій суміші літак виконав переліт з Абу-Дабі в Амстердам, провівши в повітрі більше семи годин.

Проведений політ лайнера визнаний повністю успішним. Доопрацювання двигунів лайнера або його паливної системи для заправки сумішшю гасу і біопалива не знадобилася.

Біопаливо для лайнера Boeing 787 було вироблено підприємством ISEAS (Integrated Seawater Energy and Agriculture System) в Масдарі в Абу-Дабі. Проект фінансують компанії Boeing, Etihad Airways, Honeywell UOP, General Electric, Safran і Takreer.

Солонець - сукулент, здатний рости на сильно засолених грунтах на морському узбережжі, де інші рослини виростати не можуть.

Нагадаємо, раніше літак Singapore Airlines здійснив найтриваліший безпосадковий авіарейс з Сінгапуру до Нью-Йорка, що тривав майже 18 годин.