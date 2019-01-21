Зеленський розповів про долю "Приватбанку" в разі перемоги на виборах президента
Кандидат в президенти України Володимир Зеленський самостійно фінансує виборчу кампанію і заперечує причетність до великих бізнесменів.
Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді".
На питання, чи повернеться "Приватбанк" екс-акціонерам банку олігархам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову в разі перемоги Зеленського на виборах, актор відповів: "Чого раптом? Чого раптом я це буду вирішувати? Або ви що думаєте, я пішов у президенти, щоб повертати банк? Ні".
"Я не збираюся нікому нічого повертати", - заявив Зеленський.
На прохання описати відносини з Коломойським Зеленський сказав: "Жодних відносин немає".
За його словами, ніхто з олігархів не зможе впливати на рішення Зеленського в разі обрання.
Кандидат в президенти країни також заперечує причетність олігарха Павла Фукса і народного депутата Євгена Геллєра до фінансування виборчої кампанії.
"Не треба мені приписувати цих людей. Я не маю до них жодного відношення. Я не знаю, чим вони займаються, і не хочу знати", - сказав актор.
За його словами, передвиборна кампанія фінансується ним самим і його друзями.
"Ми самі [фінансуємо кампанію]. [Передвиборча кампанія фінансується] не тільки моєї кишені ... у мене є друзі", - резюмував Зеленський.
Повний текст інтерв’ю читайте за посиланням: Володимир Зеленський: 1 квітня – офігенний день для перемоги клоуна
Нагадуємо:
У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.
Держава отримала 100% в його капіталі, а Приватбанк було докапіталізовано на 116,8 млрд гривень.
Економічна правда
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