"Нафтогаз" наполягає, що аудитори не повинні перевіряти "Укрнафту"

НАК "Нафтогаз України" наполягає, що аудитори не повинні перевіряти компанію "Укрнафта".

Про це ідеться у відповіді НАК "Нафтогаз України" на запит журналістки експертної організації StateWatch Ольги Євстігнєєвої.

Так, у "Нафтогазі" повідомили, що у "Укрнафта" немає корпоративних прав держави.

"Зазначаємо, що ПАТ "Укрнафта" не є суб’єктом господарювання державного сектора економіки, оскільки немає корпоративних прав держави в статутному капіталі, що підтверджується випискою з рахунку в цінних паперах, відповідно до якої акціонером ПАТ "Укрнафта" є НАК "Нафтогаз", про зазначене було повідомлено Державну аудиторську службу листом", - наполягають в "Нафтогазі".

При цьому, на додатковий запит журналістки "Нафтогаз" відмовився оприлюднити виписку з рахунку в цінних паперах ПАТ "Укранафта".

Також в "Нафтогазі" стверджують, що національна газова компанія є одним із багатьох акціонерів і тому не може прийняти одноосібне рішення щодо проведення службових розслідувань у ПАТ "Укрнафта".

Нагадаємо, раніше ЕП повідомляла, що "Укрнафта" не допустила фахівців Державної аудиторської служби для перевірки діяльності компанії за період 2015-2018 років. Даний аудит потрібен для детективів Національного антикорупційного бюро та інших правоохоронних органів, які розслідують багатомільйонні махінації у нафтовій компанії.

Тоді прес-служба "Укрнафти" заявила, що аудитори перевіряють лише державні компанії. А "Укрнафта" до таких не належить. Аудиторська служба надіслала листа зі скаргою на прем’єра Володимира Гройсмана. Втім там не стали розбиратися в конфлікті, і переслали скаргу "Нафтогазу".

Нагадаємо розслідування НАБУ стосується оплати ПАТ "Укрнафта" компаніям групи "Приват" за фактично непоставлені нафтопродукти. Загальний розмір збитків, завданих у кількох кримінальних справах складає близько 14 млрд гривень.

Нещодавно Верховний Суд у справі за участі НАБУ визнав недійсними 60 договорів купівлі-продажу нафтопродуктів, укладених між "Укрнафтою" і компанією "Котлас" на загальну суму 2,94 млрд гривень.

Компанії "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти". Групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку", серед яких зокрема Ігор Коломойський - близько 42% акцій.

За даними YouControl станом на грудень податковий борг ПАТ Укрнафта становив майже 15 млрд гривень.

Економічна правда