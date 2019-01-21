Клімкін після газових переговорів: Росія пропонує зберегти "договорняки"

"Газпром" під час тристоронніх газових переговорів у Брюсселі запропонував продовжити чинні контракти з НАК "Нафтогаз України".

Про це розповів журналістам міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Пан Міллер (голова правління "Газпрому" - ред.) тричі наголосив на тому, що вони готові продовжити існуючі контракти. Ці контракти для них, напевно, за щастя. Причому він сказав, що ці контракти можна продовжити навіть без будь-яких експертних консультацій", - повідомив Клімкін.

"Російська сторона не бере до уваги, що у нас зараз інше законодавство, інші правила. Ми маємо перейти від "договорняків" до договорів за європейськими правилами", - підкреслив він.

Клімкін також повідомив, що позиція Росії щодо рішень Стокгольмського арбітражу не змінилася - вона їх не визнає.

"Юридично ситуація змінилася для всіх, для нас і наших європейських друзів, але не для Росії", - зазначив Клімкін.

Нагадаємо:

У "Нафтогазі" заявили, що для транзиту російського газу по території України після 2019 року потрібно укласти дві угоди: контракт між "Газпромом" і українським оператором ГТС, та контракт на бронювання потужностей транзиту української ГТС.

"Газпром" заявив, що може зберегти транзит газу через Україну у розмірі 10-15 млрд кубометрів на рік, якщо українська сторона доведе економічну доцільність нового контракту.