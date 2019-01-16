Новини дня: про нелегальні обмінки, McDonald’s та субсидії готівкою
Про субсидії готівкою. Уряд вирішив запустити ще один механізм монетизації субсидії - у готівковій формі.
Про Фірташа. Суд Кіпру наклав арешт на рухоме і нерухоме майно бізнесмена Дмитра Фірташа майже на 46 млн доларів.
Про McDonald’s. В Євросоюзі позбавили одну з найбільших світових мереж швидкого харчування McDonald's ексклюзивного права на товарний знак Big Mac.
Про приватизацію. Кабінет Міністрів затвердив перелік об'єктів великої приватизації. "Центренерго" спробують продати, "Турбоатом" - ні.
Про нелегальні обмінки. Національний банк оприлюднив список нелегальних пунктів обміну валюти.
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Бум "зелених" машин: 10 головних перемог електрокарів в Україні
Електрокарів стає більше, податки на їх ввезення знижуються, мережі заправок розширюються. Як Україна за рік стала ще більш відкритою для електромобілів і що це дає власникам авто.
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