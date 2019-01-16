Нацбанк оприлюднив список нелегальних обмінників

Національний банк у 2018 році здійснив понад 1,1 тисяч перевірок пунктів обміну валюти.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

У прес-службі повідомили, що під час проведення перевірок легальних пунктів обміну валют у 2018 році було виявлено 78, які працювали нелегально у Києві, в Закарпатській, Харківській, Донецькій, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській, Чернівецькій, Миколаївській, Рівненській та Дніпропетровській областях.

"Інформацію про нелегальні обмінні пункти Національний банк надіслав до правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

У НБУ нагадали, що на його сайті можна знайти дані про нелегальні обмінні пункти з відповідними фото.

Станом на початок року їхня кількість сягнула 225 штук.

Економічна правда