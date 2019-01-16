McDonald's програв право на торговельну марку Big Mac

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Відомство з інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) позбавило одну з найбільших світових мереж швидкого харчування McDonald's ексклюзивного права на товарний знак Big Mac.

Про це пише РБК.

Корпорація програла тяжбу проти ірландської мережі швидкого харчування Supermac's.

Результат судового процесу означає, що Supermac's буде дозволено розширити свою мережу по всій Великобританії і що McDonald's більше не має права на свою торгову марку Big Mac в ЄС.

Тепер Supermac's може використовувати найменування Big Mac для будь-яких своїх продуктів.

Товарний знак, який тепер був відкликаний, спочатку було надано McDonald's для використання в Європейському союзі в 1996 році.

У 2015 році Supermac's намагалася розширити свою діяльність в Великобританії і Європі, однак тоді подальший розвиток мережі було зупинено після програшу в суді: McDonald's вдалося довести схожість між назвами Supermac і Big Mac.

Поки невідомо, чи скористається McDonald's правом на апеляцію.