Бум "зелених" машин: 10 головних перемог електрокарів в Україні

Електрокарів стає більше, податки на їх ввезення знижуються, мережі заправок розширюються. Як Україна за рік стала ще більш відкритою для електромобілів і що це дає власникам авто.

2018 рік видався для українського ринку електрокарів напрочуд вдалим і плідним на нові ідеї, експерименти та законодавчі перемоги. Ось головні з них.

Ще в грудні автор готував найзнаковіші події року, але в грудні одна за одною сталося одразу декілька історій, які точно мусили потрапити до фінального списку. Тож довелося чекати початку 2019, аби точно відібрати найпомітніші.

Цей список є водночас і в певній мірі суб’єктивним, і перехиленим у бік електромобільної інфраструктури, що природно для людини, яка спеціалізується саме на цій галузі. Проте тим, хто лише починає цікавитися електрокарами, цей матеріал покаже ситуацію, в якій країна перебуває нині.

Україна подолала 10-тисячну межу кількості електромобілів

Джерело: www.kyivpost.com

Так, Україна — є одним із світових лідерів за темпами їх поширення. Ми — лідер регіону.

На початку 2019 року, каже міністр інфраструктури Володимир Омелян, в Україні було 12 333 таких авто. Наразі в Україні електрокарів утричі більше, ніж у РФ, та в шість разів більше, ніж у Польщі.

Загалом лише у 2018 році українці придбали 5,3 тисяч електромобілів, що майже вдвічі більше, ніж роком раніше.

Звісно, тут і законодавчі преференції, низька вартість електроенергії в Україні — з елетрокаром можна економити десь у 10 разів більше, ніж на бензиновій автівці. Саме ці чинники стали визначальними для збільшення автопарку електрокарів в країні.

Державні підприємства та банки купують електромобілі

Джерело: HEvCars

Державний сектор у нас не відстає від приватного.

Так, ДП НЕК "Укренерго" в рамках оновлення автопарку минулого року придбало 12 електромобілів Hyundai Ioniq. Такі ж самі авто купив НБУ.

"Укренерго" зацікавлена у швидкому зростанні кількості електромобілів в Україні. Ми закликали колег по ринку — найбільші енергетичні компанії та галузеві асоціації — підтримати нашу ініціативу і долучитися до підтримки поширення електрокарів в Україні", — писав раніше в колонці для "ЕП" керівник "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

Не відстають від регулятора й комерційні банки. Комплектують свої автопарки електромобілями й деякі служби таксі.

Дешева електроенергія за нічним тарифом робить дива.

ДТЕК запустила мережу електрозаправок Strum

Джерело: dtek.com

Це крупний гравець, тож, імовірно, невдовзі у сектор прийдуть й інші ключові інвестори.

Середній час зарядки електромобіля на станціях Strum складе усього 25-50 хвилин у залежності від технічних характеристик і стану батареї електромобіля. Електрозаправки розташовуються на паркінгах найбільших торгових і бізнес-центрів столиці, а також АЗК однієї з українських мереж.

У подальших планах ДТЕК — інсталювати швидкісні зарядки на трасах, що з'єднують Київ з найбільшими містами України.

Мінінфраструктури розробляє стратегію розвитку галузі

Ще одна важлива подія зі світу інфраструктури. Мінінфраструктури стало ініціатором розробки стратегічного документу для електромобільної інфраструктури.

До розробки документу запросили й представників бізнесу, і експертів.

Уже в 2019 році очікуємо на зважену стратегію, по якій можна було би прогнозувати особливості галузі років за 5-10.

Вводиться обов'язкове облаштування парковок електрозарядками

Таке положення уряд вніс у нові державні будівельні норми.

Ця новина облетіла інтернет всього за 4 дні до настання нового 2019 року. Навіть без кінцевого варіанту стратегії, можна констатувати, що держава уже змінює свою політику відносно електромобілів .

За словами заступника міністра будівництва та ЖКГ Льва Парцхаладзе, відомство планує передбачити обладнання зарядками не менше 5% машиномісць на всіх парковках з поступовим збільшенням цієї норми. Мета — оснащення електрозарядками усіх машиномісць на автостоянках до 2030 року.

Парламент продовжив пільгове ввезення електрокарів

джерело: УКРАЇНА МОЛОДА

Електричні авто імпортуватимуться до України без ПДВ щонайменше до кінця 2022 року. За цю норму палко змагалася вся електромобільна спільнота.

Ми раніше уже докладно описували всі ключові перипетії ініціативи "Ні #ПДВ на повітря". Суть така: завдяки тиску електромобільної громадськості Верховна Рада проголосувала норму, за якою електрокавтівки ввозитимуться до України без ПДВ іще до кінця 2022 року, тобто ще 4 роки.

Насправді, це мінімальний строк, тому що норму можуть продовжити, якщо вона й надалі ефективно працюватиме.

На АЗК "ОККО" з'явиться 300 електричних заправок

Джерело: okko.ua

Великі гравці також активно долучаються до ринку електромобілів.

В кінці 2018 року мережа "ОККО" уклала контракт, за яким протягом двох років в Україні з'явиться близько 300 електричних зарядних станцій.

Характерно, що таке рішення ухвалив оператор ринку послуг для авто з двигунами внутрішнього згорання. Власник мережі Віталій Антонов в інтерв'ю "ЕП" наприкінці року уже наголошував, що наступає ера електромашин і бізнес.

"Філософія цього бізнесу буде абсолютно інша і ми до неї готуємося, працюємо над цим і працюємо успішно", — зазначив він.

З'явилася українська система для облаштування парковок зарядками

Система Smart Grid Solution, розроблена стартапами ТОКА та Оcta Energy, дає можливість без додаткових витрат на підключення до мережі встановлювати більше десятка електричних заправок на одній невеликій території.

Це рішення стало одним з переможців національного відбору, організованого Greencubator, і взяло участь у світовому конкурсі "зелених інновацій" Climate Launchpad в Единбурзі. Систему ще тестують, однак спеціалісти упевнені: її впровадження спричинить бум електрокарів у великих містах.

В Україні почалися офіційні продажі електрокарів Renault та Jaguar

Jaguar I-Peace джерело: caranddriver.com

І вже майже одразу ці авто почали купувати. Попри дуже сильну тенденцію, притаманну українському ринку електромобілів — домінування вживаних Nissan Leaf серед придбаних автомобілів.

Уже кілька десятків нових продано на ринку, де нещодавно Tesla вважалася найбільш шикарною машиною.

У 2019 році в Україні з'являться зарядки Tesla

"Так, мережа Supercharger охопить Європу на 100%. З Ірландії до Києва, з Норвегії до Туреччини", — повідомив засновник компанії Ілон Маск. Станції побудують неподалік Житомира та Львова.

Так, цього року в Україні повинні з'явитись станції Tesla Superchargers у селі Опарипси в Рівненській області та у Житомирі.

Отже, Україна потрапляє на світову мапу електромобілів. Далі буде.

Стефан Благовісний, директор мережі електрозаправних комплексів ТОКА