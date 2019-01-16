Майно Фірташа заарештували за позовом російського банку

Суд Кіпру наклав арешт на рухоме і нерухоме майно бізнесмена Дмитра Фірташа майже на 46 млн доларів.

Про це пише "Комерсант".

При цьому, як наголошується, забезпечувальні заходи торкнулися і головної компанії олігарха Group DF Holdings Limited, яка фактично керує всім бізнесом Фірташа.

"Приводом став позов російського банку ВТБ, якому заборгували дві структури бізнесмена – ПрАТ "Юкрейніан Кемікал Продактс" і ТОВ "Титанові інвестиції", які є власниками низки заводів в окупованому Криму. Загальна сума заборгованості становить понад 2,5 млрд руб", - пише видання.

За даними джерел видання, позов до окружного суду кіпрського міста Лімасол був поданий ще 20 грудня минулого року юристами банку ВТБ і через тиждень по ньому були прийняті забезпечувальні заходи. Сам позов по суті почнуть розглядати в кінці січня.

За словами співрозмовників видання, Фірташ - бенефіціар приватного акціонерного товариства "Юкрейніан Кемікал Продактс" і зареєстрованого в Росії ТОВ "Титанові інвестиції".

"Ці компанії є власниками низки великих хімічних підприємств в Криму, що займаються виробництвом діоксиду титану", - пише автор.

Як зазначається, позивачі просили накласти забезпечувальні заходи на майно мільярдера і компаній Group DF Holdings Limited, Letan Investments Limited і Tolexis International Limited.

"Сам позов ВТБ пов'язаний з кредитом, який ще в кінці квітня 2015 року взяли в банку "Юкрейніан Кемікал Продактс" і "Титанові інвестиції". Уже в лютому наступного року позичальники "забули" про свої зобов'язання, переставши проводити виплати", - пише видання.

Нагадуємо:

Українського олігарха затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро.

США звинувачує Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйонів доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

Сполучені Штати направили до Австрії запит на екстрадицію Фірташа, але 30 квітня 2015 року Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовив Мінюсту США і не віддав олігарха.

Пізніше Фірташ направив до Конституційного суду Австрії подання з вимогою визнати неконституційною угоду про екстрадицію між Австрією і Сполученими Штатами, алесуд відмовив у розгляді скарги.

Таким чином апеляційний суд отримав змогу розглянути скаргу прокуратури на рішення суду першої інстанції про заборону екстрадиції Фірташа до США.