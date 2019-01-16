Уряд планує вилучити зі списку для приватизації "Турбоатом" і чотири ТЕЦ

"Турбоатом" і чотири ТЕЦ (Херсонська, Дніпровська, Криворізька і Сєвєродонецька) заплановано вилучити з переліку об'єктів великої приватизації.

Таке рішення було прийнято на нараді під керівництвом міністра Кабінету Міністрів Олександра Саєнка, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Одночасно учасники наради вирішили зберегти в переліку об'єктів обласні енергопостачальні компанії (обленерго), а також продовжити приватизацію ПАТ "Центренерго" за перехідними положеннями закону про приватизацію (без оголошення нового конкурсу з відбору радника).

Відповідно до проекту постанови Кабінету Міністрів, винесеному на його засідання 16 січня, в переліку об'єктів великої приватизації залишаються 16 підприємств. Крім "Центренерго" у ньому п'ять обленерго: "Тернопіль-" (50,999%), "Запоріжжя-" (60,2475%), "Харків-" (65,001%), "Миколаїв-" (70%) і "Хмельницькобленерго" (70,0089%).

У поданому на затвердження уряду переліку також АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК, 100%), держпідприємства "Вугільна компанія "Краснолиманська" і "Завод "Електроважмаш", ПАТ "Азовмаш" (50%), ПАТ "Сумихімпром" (99,9952%), ПАТ "Одеський припортовий завод" (99,5667%), АТ "Оріана" (99,9988%), ПрАТ "Президент-Готель" (100%), ПрАТ "Індар" (70,7016% ) і ПАТ "НАК "Украгролізинг"(100%).

Як повідомлялося, раніше в уряді і Фонді держмайна вирішили вилучити зі списку для приватизації в 2019 році Аграрний фонд, Завод алюмінієвої фольги і Калуської ТЕЦ.

Для частини об'єктів, що залишаються в переліку, ФДМ вже провів конкурси з відбору інвестрадників. Для продажу Одеського припортового заводу ФДМ відібрав Pericles Global Advisory, яка перемогла в складі консорціуму з White&Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine і SARS Сapital і встиг укласти з нею договір.

"Конкорд Консалтинг" у складі консорціуму Baker McKenzie, "Бюро Маркуса", BDO, Ernst & Young і Kreston GCG переміг у конкурсі з відбору інвестрадника для підготовки до приватизації чотирьох ТЕЦ: АТ "Херсонська ТЕЦ", АТ "Дніпровська ТЕЦ", ПАТ "Криворізька теплоцентраль "і ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ", які передбачалося виставляти одним пакетом.

Крім того, "Конкорд Консалтинг" в складі консорціуму KPMG, "Бюро Маркуса", Redcliffe Partners став радником приватизації вугільної компанії "Краснолиманська", "Президент-готелю" та "Індару".

"Електроважмаш" готуватиме до приватизації "KMPG Україна" у складі консорціуму Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting, а ОГХК - "BDO корпоративні фінанси" у складі консорціуму Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine і Asset Expertise.

Однак через суперечку ФДМ з іншими претендентами на радників суд забезпечувальними заходами заборонив Кабміну затверджувати результати конкурсів щодо п'яти з шести об'єктів. Вільним від цього обмеження залишився лише "Президент-готель".

На конкурси з відбору радників "Азовмаша" і "Сумихімпром" заявки були відсутні, тому Фонд буде самостійно готувати підприємства до продажу.

Повторні конкурси для залучення радників для приватизації "Оріани" і "Украгролізинг" відбудуться на початку лютого, тому що на двох попередніх на участь в них було подано лише по одній заявці.

Нагадаємо, абінет міністрів вирішив збільшити в 2018 році обсяг фінансування державного бюджету за рахунок залучення запозичень через невиконання плану надходжень від приватизації.