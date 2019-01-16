"Центренерго" виставлять на конкурс за колишньою стартовою ціною

Повторний конкурс з приватизації енергогенерувальної компаніїї ПАТ "Центренерго" буде проведено на колишніх умовах і за колишньою ціною.

Таке рішення Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні в середу, затвердивши перелік об'єктів великої приватизації.

Згідно з рішенням уряду, до переліку, зокрема, включено ВАТ "Центренерго", приватизацію якого наказано здійснити у відповідність до вимог 4-го абзацу 2-го пункту п'ятого розділу закону "Про приватизацію державного та комунального майна".

Оперативність прийняття рішення уряду обумовлена необхідністю оголошення конкурсу до закінчення терміну оцінки "Центренерго" (до 31 березня 2019 року).

За інформацією агентства "Інтерфакс-Україна", конкурс можуть оголосити до кінця січня.

Як повідомлялося, торги з продажу державного пакета акцій ПАТ "Центренерго", призначені на 13 грудня 2018 року, не відбулися.

Претенденти - ТОВ "Укрдонінвест" і виробниче унітарне підприємство "Нафтобітумний завод" (Білорусь) - не були допущені до участі, оскільки подана ними документація не відповідала вимогам законодавства.

ФДМ виставляв на продаж 78,289% акцій ПАТ "Центренерго" за стартовою ціною 5 млрд 984,992 млн грн. Конкурс мав відбутися за наявності, мінімум, двох учасників, один з яких - іноземний.

Після оголошення конкурсу спочатку про намір брати участь у ньому заявили шість компаній, з яких документи з фінансовою гарантією подали ТОВ "Укрдонінвест" (Київ), бенефіціаром якого виступає бізнесмен Віталій Карпачова, і білоруське унітарне підприємство "Нафтобітумний завод", що належить найбільшому приватному білоруському нафтотрейдерові "Інтерсервіс".

ПАТ "Центренерго" за підсумками 2017 року збільшило чистий прибуток у 4,9 рази - до 1 млрд 891,063 млн грн. Виторг виріс на 2,1% - до 10,919 млрд грн, сукупна вартість активів - на 17,4%, до 10,074 млрд грн.

"Центренерго" експлуатує 23 блоки (18 - пиловугільні, п'ять - газомазутові) на Вуглегірській, Зміївській та Трипільській ТЕС сумарною встановленою потужністю 7690 МВт.

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