У Мінфіні вважають, що до кінця пільгового періоду будуть розмитнені 300 тисяч "евроблях"

ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, ЕП

Українці оформили за пільговими умовами більше 30 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією, а в цілому ця цифра може зрости до 250-300 тисяч автомобілів на єврономерах.

Про це повідомив заступник міністра фінансів Сергій Верланов, передає "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні держбюджет від розмитнення таких авто отримав 2 млрд грн. Розмитнено більше 30 тис. Автомобілів. З 500 тис. Авто, за нашими розрахунками, буде розмитнено близько 250-300 тис. Цих автомобілів", - сказав він.

Верланов нагадав, що кошти від оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією направляються до Пенсійного фонду.

Нагадаємо:

25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.

Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який буде зменшений.

Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.

Раніше ЕП описувала зміни , передбачені законами.

В уряді розраховують заробити на "євробляхах" до 10 мільярдів.

У грудні було затверджено Тимчасовий порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на території України.

Продовження пільгового періоду для митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації не планується. Після 22 лютого 2019 року власники авто платитимуть за оформлення повну ставку акцизу.

З 25 листопада 2018 року по 10 січня 2019 року сума надходжень до бюджету від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації склала 1,566 мільярда гривень.

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