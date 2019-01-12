За півтора місяця Пенсійний фонд отримав більше 1,5 мільярда від "євроблях"

ФОТО ДМИТРА ЛАРіНА, ЕП

З 25 листопада 2018 року по 10 січня 2019 року сума надходжень до бюджету від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації склала 1,566 мільярда гривень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

З цієї суми 158,2 млн гривень – мито, 495,5 млн гривень - ПДВ, 738 млн гривень – акцизний податок, 174,1 млн гривень – кошти, які були добровільно сплачені громадянами до держбюджету для звільнення від адміністративної відповідальності за порушення митних режимів.

Усі митні платежі, які надходять від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації, спрямовуються до Пенсійного фонду України.

За вказаний період було здійснено митне оформлення 24,6 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацію, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

Із загальної кількості оформлених авто – понад 21 тис. транспортних засобів перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України. За них власники добровільно сплатили кошти в розмірі 8,5 тис грн за кожне авто, що звільнило їх від адміністративної відповідальності.

Як свідчать дані митної статистики, протягом останніх двох тижнів в середньому за добу здійснюється митне оформлення 1,5 тисячі транспортних засобів з іноземною реєстрацію.

Нагадаємо:

25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.

Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який буде зменшений.

Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.

Раніше ЕП описувала зміни , передбачені законами.

В уряді розраховують заробити на "євробляхах" до 10 мільярдів.

У грудні було затверджено Тимчасовий порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на території України.

Продовження пільгового періоду для митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації не планується. Після 22 лютого 2019 року власники авто платитимуть за оформлення повну ставку акцизу.

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Економічна правда