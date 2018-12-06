Новини дня: про "фейкові" платіжки, саботаж в "Укрнафті" та падіння криптовалют

Про що всі говорили сьогодні?

Про золотовалютні резерви. Міжнародні резерви України за листопад 2018 року зросли на 5,8% або на 974,5 мільйона доларів - до 17,711 мільярда доларів.

Про саботаж в "Укрнафті". Компанія "Укрнафта" не допустила фахівців Державної аудиторської служби для перевірки діяльності компанії за період 2015-2018 років.

Про ціни на вугілля. Міністр енергетики та вуглепрому Ігор Насалик на нараді з представниками енергоринку 30 листопада запропонував підняти базову ціну енергетичного вугілля в Україні на 10,5% від існуючого рівня.

Про маркування продуктів. Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроект №8450 "Про інформацію для споживачів харчових продуктів".

Про фейкові платіжки. НАК "Нафтогаз України" повідомляє, що облгази і газзбути групи РГК Дмитра Фірташа дезінформують споживачів у квитанціях за оплату газу.

Про анбандлінг "Нафтогазу". Міжнародні партнери та представники "Нафтогазу", "Укртрансгазу" і "Магістральних газопроводів України" 29 листопада в Брюсселі погодили спільний план дій наступних кроків анбандлінгу (виділення з "Нафтогазу" діяльності з транспортування газу).

Про криптовалюти. На сьогоднішній день курси майже всіх основних криптовалют у середньому на 90% нижче за їхній історичний максимум.

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