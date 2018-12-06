У Брюсселі погодили наступні кроки анбандлінгу "Нафтогазу"

Міжнародні партнери та представники "Нафтогазу України", "Укртрансгазу" і "Магістральних газопроводів України" (МГУ) 29 листопада в Брюсселі погодили спільний план дій наступних кроків анбандлінгу (виділення з "Нафтогазу" діяльності з транспортування газу).

Про це йдеться у заяві Єврокомісії за підсумками зустрічі віце-президента ЄК Мароша Шефчовича з главою МЗС України Павлом Клімкіним 5 грудня, передає "Інтерфакс-Україна".

"На основі узгодженого плану дій "Нафтогаз" зобов'язався розробити до кінця січня 2019 року в співпраці з МГУ необхідну систему контрактів (contractual framework) для створення сертифікованого оператора газотранспортної системи (TSO) відповідно до законодавства України і Третього енергетичного пакета", - наголошується в заяві.

Згідно з ним, ця правова база має бути затверджена у перші місяці 2019 року, що потребуватиме активної участі Кабінету Міністрів для забезпечення повного анбандлінгу до 1 січня 2020 року.

Єврокомісія нагадує, що скликала таку зустріч високого рівня після жовтневого спільного листа ЄК, Держдепартаменту США, Секретаріату Енергетичного співтовариства, Світового банку та ЄБРР, в якому наголошувалося на актуальність анбандлінгу.

Згідно із заявою, Шефчович привітав рішучу прихильність Клімкіна процесу анбандлінгу, оскільки незалежне і надійне TSO є наріжним каменем майбутнього прозорого і ефективного газового ринку в Україні і кращою гарантією для гравців ринку брати участь у стійкому транзиті газу після 2019 року. Віце-президент високо оцінив результати зустрічі 29 листопада в Брюсселі із досягнення рішучого прогресу в процесі анбадлінгу найближчими місяцями.

"Сподіваюся, що ця спільна мета і домовленість між українською стороною і ключовими стейкхолдерами - поворотний момент. Це надає нової динаміки процесу і надасть можливість забезпечити плавну підготовку до створення нового TSO в Україні до січня 2020 року", - наголосив Шефчович.

У зв'язку з цим він оцінив конструктивну співпрацю "Нафтогазу", що необхідна для своєчасного та ефективного виконання плану дій із анбадлінгу.

Віце-президент також наголосив на готовності ЄК сприяти цьому процесу в найближчі тижні і протягом усього 2019 року, оскільки він також є ключовим елементом тристоронніх газових переговорів із РФ.

"Їхній успішний результат, а саме довгостроковий транзит газу територією України до ЄС надійним і комерційно життєздатним способом, має першорядне значення для енергетичної безпеки ЄС", - заявив М.Шефчович.

Як повідомлялося, представники уряду України і керівництво "Нафтогазу" мали різні погляди на процес анбандлінгу, що затягувало його практичну реалізацію. Глава правління НАК Андрій Коболєв заявляв, що розроблений компанією план анбандлінгу допоможе завершити процес до 1 січня 2020 року, і наполягав на якнайшвидшому залученні міжнародного партнера до управління ГТС.

Водночас перед зустріччю високого рівня в Брюсселі директор секретаріату Енергетичного співтовариства (ЕС) Януш Копач розкритикував позицію "Нафтогазу" в цьому процесі. За його словами, затягування анбандлінгу з боку "Нафтогазу" ставить під загрозу укладення нового довгострокового контракту на транзит російського газу териорією України, і ситуація має бти вирішена максимально швидко.