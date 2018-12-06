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"Укрнафта" не пустила державних аудиторів до себе на перевірку

Четвер, 6 грудня 2018, 11:05
 

Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" не допустила фахівців Державної аудиторської служби для перевірки діяльності компанії за період 2015-2018 років.

Про це повідомляє журналіст експертної організації StateWatch Ольга Євстігнєєва, яка оприлюднила лист служби.

У документі зазначено, що ДАС запланувала перевірити "Укрнафту" в другому кварталі цього року. Однак, в червні аудитори не змогли потрапити на підприємство з державною часткою.

"ПАТ "Укрнафта" не допустило фахівців Держаудитслужби до проведення зазначеного аудиту, про що складено відповідний акт, проінформовано Кабінет Міністрів та публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", - йдеться далі в документі.

Нагадаємо, нещодавно "Укрнафта" звернулася до суду з вимогою зобов'язати Антимонопольний комітет знищити частину матеріалів антимонопольного розслідування, проведеного стосовно консолідованої мережі АЗС групи "Приват" Ігоря Коломойського, що складається з 1625 станцій.

Дані матеріали АМКУ отримав від Національного антикорупційного бюро, яке проводить власне розслідування.

У жовтні представники "Нафтогазу" повідомили ЕП, що "Укрнафта" саботує проведення аудиту компанією KPMG. У Укрнафті цю інформацію заперечують.  

Компанії "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти". Групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку", серед яких зокрема Ігор Коломойський - близько 42% акцій.

За даними Держреєстру судових рішень, НАБУ розслідує як мінімум дві кримінальні провадження щодо "Укрнафти". Перше зареєстровано 16 квітня 2015 року і стосується виведення коштів через нафтові аукціони, друге - від 28 квітня 2015 року і стосується ухилення від сплати податків при операціях купівлі-продажу нафтопродуктів.

Економічна правда

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