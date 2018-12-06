Розмір валютних резервів НБУ повернувся до "безпечного" рівня

Міжнародні резерви України за листопад 2018 року зросли на 5,8% або на 974,5 мільйона доларів - до 17,711 мільярда доларів.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

Зазначається, що міжнародні резерви збільшилися після залучення коштів урядом і купівлі Національним банком валюти на міжбанківському ринку.

Уряд отримав 2 млрд доларів від розміщення єврооблігацій і 82,9 млн доларів від продажу облігацій внутрішньої державної позики.

При цьому, заявляють в НБУ, платежі за держборгом були нижчі за надходження від продажу цінних паперів.

У листопаді чиста купівля валюти на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 232 млн доларів. В цілому в листопаді пропозиція валюти була вище попиту, зокрема завдяки надходженню виручки від експорту аграрної та металургійної продукції.

"Це дозволило Національному банку купити на міжбанківському валютному ринку 357,8 млн, з яких 76,7 млн ​​доларів - за вибором найкращої ціни, не впливаючи на динаміку курсу гривні, визначену фундаментальними факторами", - вказують у НБУ.

Крім того, на розмір міжнародних резервів вплинуло збільшення вартості фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу гривні до іноземних валют) в сумі 50,4 млн доларів (в еквіваленті).

"Всього станом на 1 грудня, обсяг міжнародних резервів покриває 3 місяці майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і Національного банку", - підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, міжнародні резерви станом на 1 листопада становили 16,737 мільярда доларів.

Як повідомлялося, Україна розмістила п'ятирічний транш єврооблігацій на 750 млн доларів та 10-річний - на 1,25 млрд доларів.

З 2 млрд доларів Україна отримала в резерви майже 1,3 млрд доларів від єврооблігацій.

Економічна правда