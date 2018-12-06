Насалик запропонував підняти ціну вугілля: обіцяє вигоду державі, але виграє Ахметов

Міністр енергетики та вуглепрому Ігор Насалик на нараді з представниками енергоринку 30 листопада запропонував підняти базову ціну енергетичного вугілля в Україні на 10,5% від існуючого рівня.

Про це повідомляють "Наші гроші", опублікувавши протокол наради.

Насалик запропонував підняти граничну ціну вугілля для державних вугледобувних підприємств до 2 800 гривень за тонну (без ПДВ) з нинішнього рівня 2 535 гривень за тонну, який було встановлено у квітні поточного року.

За словами міністра, базову ціну слід підіймати через зростання ціни вугілля у 2018 році. Середня розрахункова ціна імпортованого вугілля, за словами заступника голови НКРЕКП, складає понад 3 тисячі гривень за тонну.

Ігор Насалик наголосив, що підняття базової ціни покращить стан державних вугледобувних підприємств та паливо-енергетичного комплексу.

У протоколі вказано, що потреба теплових електростанцій на 2019 рік становить 28,2 млн тонн вугілля, з них від держпідприємства "Держвуглепостач" потрібно лише 10% – 2,8 млн тонн.

Найбільшим добувачем енергетичного вугілля в Україні є група Ріната Ахметова, яка добуває близько 24 млн тонн вугілля на рік. У випадку, якщо після підняття базової ціни вугілля для держшахт аналогічного підйому від НКРЕКП захочуть шахти Ахметова, то для них це принесе додатково близько 6,4 млрд гривень. на рік. При цьому собівартість вугільної продукції ДТЕК значно нижча від державних підприємств.

Також підйом ціни принесе додаткові 0,3 млрд гривень групі Віталія Кропачова, яка отримує близько 1,1 млн тонн вугілля з шахти "Краснолиманська" і поставляє його на державне "Центренерго".

Присутні на нараді з Насаликом підтримали пропозицію міністра щодо підняття базової ціни вугілля. Окрім двох представників Міненерговугілля та одного від НКРЕКП на нараді були по одному представнику від ТОВ "Укртеплотехенерго", ТОВ "Черкаське хімволокно", ПАТ "Донбасенерго" та три людини від ТОВ "ДТЕК енерго".

Нагадаємо, "Роттердам+" збільшив EBITDA холдингу Ахметова у 2,6 рази.