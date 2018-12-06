CEO Masterсard в Україні: Третина українців без банківського рахунку — все-таки багато

Нова глава платіжної системи Masterсard в Україні розповіла, як буде привчати українців частіше користуватися банківською карткою і коли можна буде знімати гроші з картки на касі в магазині. (рос)

Перевести всех украинцев на безналичные платежи — такую задачу-максимум ставит перед собой новая глава платежной системы Masterсard в Украине.

Чтобы научить большее количество людей чаще расплачиваться банковской картой, компания устанавливает в киевском метро специальные турникеты, распространяет технологию PayPass для бесконтактных платежей, технологию безопасных интернет-платежей в один клик с Masterpass.

Masterсard оказывает сильное влияние на развитие рынка безналичных платежей Украины. Это одна из крупнейших в мире платежных систем с капитализацией 186 млрд долл и чистым годовым доходом 1,5 млрд долл. Компания зарабатывает на комиссии почти с каждой операции по банковской карте.

В Украине Masterсard занимает доминирующее положение. Она обрабатывает транзакции по банковским картам на более 0,3 трлн грн.

По данным НБУ за три квартала 2018 года, MasterCard обработала 70% (545 млн шт) транзакций по банковским картам. На MasterCard пришлось также 70% (231 млрд грн) объема обработанных операций. Доля активных банковских карт MasterCard составляет 69% (25 млн).

В сентябре глава украинского Mastercard ушла к главному конкуренту — компании Visa, а ее место заняла Инга Андреева. Ротация интересна тем, что предшественница Андреевой за восемь лет отвоевала у Visa почти 40% рынка Украины.

Андреева — магистр банковского менеджмента Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана с 16-летним опытом работы в отрасли. В Mastercard пришла в 2013 году. Сможет ли она сохранить долю рынка Mastercard под натиском бывшей начальницы?

Кто и как становится главой Mastercard в стране? Как платежная система зарабатывает в Украине? Когда в Украине откажутся от пластиковых банковских карт, повысят лимит платежей без ввода PIN-кода и разрешат снимать наличные с карты в кассах магазинов? Об этом ЭП поговорила с новой главе Masterсard в Украине.

Кто стать главой Mastercard в Украине

— Экс-гендиректор компании "Mastercard Украина" ушла к конкуренту (Вера Платонова, была гендиректором с 2013 года. С октября 2018 она работает в Visa на должности старшего вице-президента и директора регионального подразделения по странам СНГ и Юго-Восточной Европы — ЭП) Как это произошло? Почему Mastercard не смогла удержать сотрудника?

— Это больше вопрос к Вере Платоновой , чем ко мне. Сейчас столько изменений, все вокруг меняется: технологии, инновации. Меняются глобальные тренды, локальное законодательство, правила игры на рынке. У нас есть команда, которая продолжает работать, поэтому мы двигаемся дальше.

— По вашим оценкам, насколько больше денег должны были предложить такому сотруднику, чтобы он покинул пост?

— Мне сложно ответить. Это все-таки, наверное, личный вопрос к Вере Платоновой, потому что это конфиденциальная информация.

— Вы руководите компанией в Украине и других регионах, HR-отдел тоже "под вами". Думаю, вы можете сделать оценку.

— HR не под нами, это отдельная вертикаль. Это традиционно для компании Mastercard. У нас нет HR-партнера в киевском офисе. У нас есть региональный HR-партнер. Вся информация, которая касается зарплаты, остается конфиденциальной.

— За какие навыки платят деньги руководителям вашего уровня?

— Это стратегический взгляд на многие вещи, потому что компания глобальная. Мы работаем в 210 странах, поэтому в локальной стратегии нельзя не учитывать глобальные тренды. Есть специфика каждого рынка, локальное законодательство, которое мы обязаны выполнять, и наши партнеры обязаны его выполнять.

Стратегический взгляд на вещи — взять лучшее из глобальных трендов, локализовать стратегию в стране и создать свои локальные тренды, которые мы можем потом предложить Европе и вообще глобально. Вот это, наверное, основной skill. Второй навык — people management, потому что киевская команда большая.

— Сколько человек?

— 35 человек. Работа с людьми, командная работа, командный дух, постоянное обучение. Обучение — это то, что мы проходим постоянно, на любом уровне.

— За работу Mastercard в каких странах вы отвечаете?

— Мы отвечаем за бизнес в Украине и Молдове. В январе 2018 года мы изменили регион. До этого мы находились в одном кластере с российским и турецким офисом.

Тогда мы отвечали за семь стран: Украину, Молдову, Грузию, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан и Узбекистан. Сегодня мы являемся частью европейского кластера. Наш кластер официально называется CEE (Центральная и Восточная Европа. — ЭП). В этот кластер мы перешли двумя рынками — Украина и Молдова.

Наш опыт интересен европейскому рынку. Мы являемся очень инновационной страной по сравнению с другими государствами. Мы уже активно делимся нашей экспертизой с европейским регионом, особенно в плане инноваций и диджитала.

— Кто принимал решение о вашем назначении? Сколько было претендентов?

— Частью нашей корпоративной культуры является так называемый success planning (запланированный успех. — ЭП). Мы четко понимаем, кто может заменить человека в случае каких-либо обстоятельств, в том числе в случае ухода из компании.

— То есть вы изначально знали, что если Вера уйдет, то вы ее замените?

— Да. Это часть success planning.

— Кто, на каком временном отрезке и по каким критериям будет оценивать эффективность вашей работы?

— Хороший вопрос. Я его разделю на две части: внутренняя и внешняя оценка. Внутренняя — это стандартные практики, которые есть в международной корпорации.

— Среди бизнес-критериев — изменение уровня дохода за год, месяц, количество выпущенных карт, оборот…

— У нас огромный список целей, которые мы перед собой ставим. Есть цели, которые коррелируют и не коррелируют между собой. То, о чем вы упомянули — это для стандартного бизнеса: количество карт, объемы, транзакции.

Кроме того, у нас есть показатели, которые нельзя оценивать с точки зрения только бизнес-показателей. Например, участие нас в программе финансовой инклюзии, то, что до сих пор актуально для украинского рынка. В Украине 37% взрослого населения до сих пор не имеют карточного счета, а экономика на 50% представлена в кеше.

— Акции Mastercard торгуются на нью-йоркской бирже NASDAQ. За последние четыре года они подорожали более чем в два раза. У вас есть акции Mastercard?

— Это конфиденциальная информация. Согласно политики компании, я не имею права разглашать эту информацию. Все, что касается акций, социального пакета, вопросов по заработной плате, — это конфиденциальная информация. Есть четкие правила организации, которая курирует данное направление.

На чём Mastercard зарабатывает в Украине

— Каковы главные достижения платежного рынка Украины в 2018 году.

— Начну с темы бесконтактных платежей, в частности, NFC-платежей (Near Field Communication — технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия (10 см), анонсированная в 2004 году. — ЭП).

Это глобальный тренд, который присутствует и в Украине. В Европе, например, количество бесконтактных платежей за последний год удвоилось. Есть страны, например, Чехия, в которых количество бесконтактных платежей достигает 90%.

Украина еще находится на этапе становления. Хорошим индикатором стал проект в киевском метро. 3,5 года назад на его станциях появились желтые турникеты, на которых можно оплатить проезд банковской картой. За это время турникеты обработали более 40 млн транзакций. Сейчас число таких транзакций в день превышает 120 тыс. Из них 45% — NFC-транзакции, то есть оплата телефоном.

Второй тренд украинского рынка — финансовая инклюзия (обучение населения пользоваться платежными инструментами, переводить наличный оборот в безналичные платежи). 37% населения без банковского счета — это все-таки много.

— Какие еще есть тренды?

— Следующий глобальный тренд — биометрия. Это авторизация человека с помощью сканирования лица, по отпечатку пальцев, по сканированию радужной оболочки глаз. Есть такие уникальные решения, как кардиограмма, она у каждого также уникальна.

Сегодня биометрию у нас используют для идентификации клиента в момент использования мобильного приложения. Скоро мы расширим биометрию.

Четвертый тренд — интернет вещей. Платежным инструментом становятся не только пластиковая карта и телефон, но и браслеты, перчатки, "умные" холодильники.

— Сколько Mastercard зарабатывает в Украине?

— Компания не декларирует доходы и обороты для страны и даже для региона.

— На каких сервисах зарабатывает компания в Украине?

— Мы технологическая компания, в центре бизнес-модели которой — услуги процессирования транзакций. Мы предоставляем банкам-эмитентам (выпуск банковских карт) и эквайерам (финансовая организация, которая принимает к оплате банковские карты) услуги по проведению транзакций по банковским картам.

— Расскажите подробнее…

— Вы с картой банка А пришли в торговую сеть, где на кассе стоит терминал банка Б. Вы спокойно провели транзакцию, хотя банк Б о вас ничего не знает. Вам банк не отказал, потому что банк Б отправил запрос через платежную систему о том, что пришел клиент банка А, хочет обслужиться, подтвердите, что я могу обслужить.

Банк-эмитент в курсе, что это клиент не банка Б, и банк Б в курсе, что у клиента есть доступная сумма, чтобы провести транзакцию. Так мы связываем незнакомые банки.

— Я открывал вчера отчет Mastercard за 2017 год . Там есть данные о динамике роста дохода Mastercard в Европе. Если отчет дает данные по Европе, может, вы расскажете, как вырос доход в Украине?

— К сожалению, по Украине не могу.

— По Европе доход вырос на 10%. По Украине меньше или больше?

— Не меньше точно. Могу так ответить. Мы растем. Мы видим, что происходит с безналичными транзакциями, с безналичным оборотом. Мы видим положительные тренды на рынке, поэтому, конечно, среди этого есть рост и наших показателей.

— Каков размер месячного денежного оборота по картам Mastercard?

— Можем сослаться на статистику НБУ, которая является абсолютно открытой. Если брать в количестве транзакций, у нас есть статистика за шесть месяцев 2018 года, которая уже опубликована и на которую уже можем ссылаться. Это где-то 2 млрд транзакций. Если брать в объеме, это, по-моему, 1,3 трлн грн. Где-то так.

— Mastercard в Украине платит налоги?

— Да. Мы представительство с правом коммерческой деятельности. Мы самоокупаемый офис Mastercard. Причем мы являемся, наверное, одним из крупных налогоплательщиков в Киеве.

— Сколько налогов заплатила ваша платежная система?

— Туда же, где мы говорим о доходе. Еще хочу затронуть тему инвестиций. Мы достаточно большую часть наших доходов реинвестируем в рынок.

Нам очень важно вкладывать в развитие рынка. Есть проекты, по которым мы не считаем окупаемость по стандартным формулам. Один из примеров — киевское метро (желтые турникеты для бесконтактной оплаты проезда банковской картой. — ЭП). Это наш вклад в развитие рынка, вклад в программу финансовой инклюзии.

— В 2010 году Mastercard занимала 30% рынка в Украине. Ваша предшественница довела долю до 60% по транзакциям или по объему...

— Даже выше.

— Она перешла к конкурентам. Чувствуете ли вы в себе силы не допустить зеркального сценария? Готовы ли вы к соперничеству с бывшей коллегой?

— Хороший вопрос, но вернусь к тому, с чего начинала наш разговор. Бизнес-стратегия — это результат командной работы. Очень большое количество составляющих в рамках бизнес-стратегии. Бизнес-стратегия — это то, что не является незыблемым. Это то, что постоянно в работе и постоянно адаптируется.

Это хороший симбиоз глобального и локального, микс этих составляющих. Продолжаем работать над стратегией, воплощаем стратегию. Вот так.

Легко ли украсть деньги с бесконтактных карт

— Выпуск бесконтактных именных карт стоит для клиента 100-150 грн. Процедура их получения довольно бюрократическая. Когда мир и Украина начнут отказываться от физического пластика?

— Начнем с первого — 100-150 грн. Это тарифная политика каждого банка-эмитента, он определяет ее самостоятельно. Она отличается. В Украине существует много программ, в рамках которых карты выдаются бесплатно изначально или в рамках которых действует так называемый смарт-прайсинг — при достижении определенных объемов либо определенного количества транзакций ты не платишь за пластик.

Это уже значительный шаг вперед и это не свежий тренд. Это то, что на протяжении многих лет уже существует на украинском рынке. Стоимость пластика зависит от тарифной политики, но есть возможность получить бесплатно. Это первое.

Второе — наметился тренд ухода от пластика. В Украине он наметился, наверное, с 2017 года, когда появились решения на базе нашей диджитальной платформы, когда стали появляться NFC-кошельки. Мы стартовали с эмитентских NFC-кошельков, потом пришли Google Pay, ApplePay и Garmin Pay.

Мы уходим в телефон — это удобно и быстро. И не только в телефон, потому что интернет вещей нас тоже затронул. У нас появляются браслеты, мы активно пользуемся часами. В метро 45% транзакций — не пластик, а NFC-транзакции.

Проникновение смартфонов в Украине достаточно высоко по сравнению даже с европейскими параметрами. У 80% населения в возрастной группе 16-35 лет есть смартфоны. Поэтому тренд есть, мы двигаемся, мы растем.

Количество NFC-транзакций, по нашей статистике, удваивается каждый квартал, а количество диджитальных карт, токенизированных карт и подключенных устройств растет ежемесячно на 25%. Это о тренде.

— Лимит для бесконтактных платежей в Mastercard — 100 грн, по картам Visa — 500 грн. Почему у вас лимит меньше и почему его нельзя поднять вручную?

— 100 грн — это не лимит по бесконтактным транзакциям. Правильнее сказать, что это бесконтактная транзакция без ввода пин-кода. Если это больше 100 грн, то это все равно бесконтактная транзакция, но с вводом пин-кода.

Мы подходили к этому очень взвешенно, потому что это часть нашей риск-мониторинг-программы. Мы уже объявили о том, что меняем этот лимит, с апреля 2019 года он будет составлять 300 грн. Мы будем мониторить ситуацию, и это не последнее изменение. Мы смотрим, что происходит, как происходит и поэтапно повышаем лимит.

— Почему его нельзя менять вручную?

— Это вторая часть вопроса. Мы не запрещаем банкам-эквайерам менять лимит. Банки-эквайеры могут устанавливать тот лимит, который они считают приемлемым.

Единственный нюанс: изменение лимита банком-эквайером означает, что ответственность за эту транзакцию переносится на банк. Этот момент ответственности и риска надо взвешивать, поэтому каждый банк подходит взвешенно.

— Это правда, что украсть деньги с бесконтактных карт и NFC-устройств проще простого, например, в метро в час пик? От этих нападок неоднократно отбивалась в Фейсбуке пресс-секретарь одного из крупных банков.

— Да, вопрос периодически всплывает. Людям нравится что-то обсуждать, это хорошо. Все не так просто, чтобы прийти и украсть, тогда бы каждый так крал.

Во-первых, POS-терминал регистрируется. Он привязан к определенному счету. Банк-эквайер понимает, за кем закреплено данное устройство. POS-терминалы просто так не раздаются. Если вдруг у меня на счет начинают лететь суммы по 100 грн, то четко включается механизм мониторинга на стороне банка-эквайера.

Во-вторых, на стороне банка-эмитента работает система мониторинга. Она понимает: если по карте пошли списания, сразу включается система и тебе перезванивают. У большого количества держателей карт подключено смс-информирование. Как только что-то произошло с картой, а это не ты, тебе прилетает смс.

Кроме того, транзакция всегда уникальна. Нельзя вызвать единожды запрос со стороны пос-терминала и с этим запросом пойти считывать карты. Запрос — ответ, запрос — ответ, поэтому так просто пойти считывать нельзя.

Подводя итог, можно сказать, что красть деньги с бесконтактных карт и NFC-устройств практически невозможно. Тот лимит, о котором вы меня чуть раньше спрашивали, 100 грн, — это тоже наша система мониторинга таких ситуаций.

— Сколько стоили "бесконтактные" турникеты для киевского метро?

— Это инвестиция, сделанная осознанно.

— Маркетинговая?

— Я бы не сказала, что маркетинговая. Мы ее больше рассматриваем как часть программы по финансовой инклюзии. Метрополитен стал знаковым проектом.

Вообще на нас (Украину. — ЭП) посмотрели с глобальной карты и увидели, что Киев — пятый город в мире (с возможностью оплаты проезда бесконтактной банковской картой на турникете. — ЭП). С другой стороны, для нас это очень хороший проект с точки зрения обучения держателя карты.

У клиента, который первый раз достал карту в метро, это становится привычкой. Все-таки один или два раза в день ты начинаешь оплачивать картой, тебе не так страшно.

Когда в Украине откажутся от пластиковых банковских карт

— Почему PayPal не идет в Украину? Правда ли, что дело в позиции Нацбанка?

— Правильнее задать этот вопрос НБУ и PayPal. Мы уже видим какие-то изменения, видим информацию в медиа, но этот вопрос не к нам. Неправильно на него отвечать.

— PayPal — конкурент для Mastercard?

— С учетом ситуации в стране, с точки зрения соотношения наличного и безналичного трафика, основным нашим конкурентом до сих пор остается наличка. Когда 50% экономики в наличном обороте, то это, наверное, наиболее правильный ответ. С точки зрения транзакции, у PayPal, как и у Apple и Google, внутри все равно карта.

— Приход PayPal ускорит "обезналичивание" платежей в Украине?

— Пространства на рынке еще много. Всем нам надо активно побороться с той кешовой частью, которая есть в экономике.

— Зачем китайская международная платежная система UnionPay International зашла в Украину ? Она занимает чуть ли не четверть мирового рынка.

— Да, но вопрос все-таки правильно задавать UnionPay. Я не могу комментировать.

— Как Mastercard будет на это реагировать?

— Мы продолжаем нашу бизнес-стратегию. На рынке еще есть место для всех. Нам есть с чем бороться. Для нас основным конкурентом остается наличка. Это правда.

— В каких реформах со стороны НБУ нуждается рынок платежных систем?

— Это постоянный процесс. Есть назревшие реформы. Вопрос удаленной идентификации стоит очень остро. То, что разрешено на других рынках, у нас еще под вопросом. Однако НБУ, банки и мы очень активно работаем в этом направлении.

— Это электронно-цифровая подпись, BankID, MobileID?

— Да. Хочется, чтобы удаленная идентификация пришла на украинский рынок и нам было гораздо проще открыть счет в украинском банке.

Хочется затронуть сектор среднего и малого бизнеса, чтобы соответствующее законодательство немного коррелировало с европейскими глобальными нормами. У нас много ограничений по развитию коммерческих карт. Это требует изменений.

Хотелось бы говорить о налоговых льготах для среднего и малого бизнеса, который готов перевести свой оборот из наличного в безналичный, о более простых требованиях к установке кассовых аппаратов, об удаленной идентификации.

— В конце 2015 года ваша предшественница анонсировала , что в кассе супермаркета можно будет снять до 500 грн. Что с этим проектом?

— Для нас это один из приоритетов, мы очень активно работаем в этом направлении. Я очень надеюсь, что мы уже на финальной стадии и скоро будем делиться с вами новостями. Мы с вами находимся в конце календарного года, поэтому сложно сказать, будет ли это 2018 год или 2019 год. Мы на завершающей стадии.

Ситуация на рынке складывается таким образом, что этот проект будет востребован. Мы впервые замечаем тренд по уменьшению количества банкоматов. Цифры пока небольшие. По данным НБУ, количество банкоматов уменьшилось на 0,4%.

— Просто банки продолжают закрываться.

— Плюс банки раньше очень активно наращивали сеть банкоматов. Кроме того, мы переходим в безнал, появляются устройства. Мне кажется, что purchase with cash back (покупка с возвратом денег. — ЭП) на кассе будет востребованной услугой.

Плюс наличные суммы, как правило, сейчас нужны небольшие. Мы с вами очень хорошо обходимся платежной картой, поэтому ждите от нас хороших новостей.

— А со стороны Нацбанка дорога открыта?

— Да. Мы уже на финальной стадии.

— Какие у вас прогнозы на 2019 год по поводу платежного рынка Украины?

— Мне кажется, озвученные ранее тренды сохранятся. Это рост безналичных платежей в количестве транзакций и в объемах. Это рост бесконтактных карт, которые прирастают в девять раз быстрее, чем другие виды карт.

Среди бесконтактных платежей лидером по росту будут NFC-платежи, мобильные телефоны и не только, потому что сейчас распространяется технология интернета вещей. Все большее распространение в Украине получит биометрия.