Облгази Фірташа розсилають українцям "фейкові" платіжки — "Нафтогаз"

НАК "Нафтогаз України" повідомляє, що облгази і газзбути групи РГК Дмитра Фірташа дезінформують споживачів у квитанціях за оплату газу.

Про це повідомляє на прес-служба НАК.

Зокрема, в листопаді більшість побутових споживачів України отримали від своїх постачальників газу (газзбутів) платіжки з донарахуваннями за жовтень і попередженням про донарахування за три попередні роки зі значними сумами.

Їх причиною газзбути вказали "приведення обсягу газу до еталонних умов вимірювання", нібито на вимогу "Нафтогазу", повідомили в НАК.

"Наголошуємо, що "Нафтогаз" жодним чином не причетний до рішення газзбутів вимагати зі споживачів додаткові суми і засуджує такі дії. Відповідні витрати компенсуються родинним структурам газзбутів - облгазам через механізм виробничо-технологічних втрат", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в "Нафтогазі", донарахування ведуть до подвійної оплати одних і тих же обсягів газу, створюють віртуальні борги, які в майбутньому будуть перешкоджати переходу споживачів до інших постачальників газу.

Нацкомісія з тарифів вже відреагувала на порушення і постановою від 23 листопада заборонила такі донарахування, повідомили в НАК.

Економічна правда