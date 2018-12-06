Облгази Фірташа розсилають українцям "фейкові" платіжки — "Нафтогаз"
НАК "Нафтогаз України" повідомляє, що облгази і газзбути групи РГК Дмитра Фірташа дезінформують споживачів у квитанціях за оплату газу.
Про це повідомляє на прес-служба НАК.
Зокрема, в листопаді більшість побутових споживачів України отримали від своїх постачальників газу (газзбутів) платіжки з донарахуваннями за жовтень і попередженням про донарахування за три попередні роки зі значними сумами.
Їх причиною газзбути вказали "приведення обсягу газу до еталонних умов вимірювання", нібито на вимогу "Нафтогазу", повідомили в НАК.
"Наголошуємо, що "Нафтогаз" жодним чином не причетний до рішення газзбутів вимагати зі споживачів додаткові суми і засуджує такі дії. Відповідні витрати компенсуються родинним структурам газзбутів - облгазам через механізм виробничо-технологічних втрат", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в "Нафтогазі", донарахування ведуть до подвійної оплати одних і тих же обсягів газу, створюють віртуальні борги, які в майбутньому будуть перешкоджати переходу споживачів до інших постачальників газу.
Нацкомісія з тарифів вже відреагувала на порушення і постановою від 23 листопада заборонила такі донарахування, повідомили в НАК.
Економічна правда
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