Новини дня: про подарунок Ахметову, махінації з субсидіями та заробітчан

Про що всі говорять сьогодні?

Про подарунок Ахметову. Антимонопольний комітет вирішив, що компанія "ДТЕК" Ріната Ахметова не зловживає монопольним становищем на ринку генерації електроенергії.

Про непомічених корупціонерів. НАК "Нафтогаз України" ще минулого року звертав увагу керівництва "Укргазвидобування" на дії двох чиновників цієї компанії, яких минулого тижня затримала Генеральна прокуратура.

Про махінації з субсидіями. Раніше критерії надання субсидій дозволяли окремим громадянам маніпулювати певними даними, перш за все місцем реєстрації, щоб отримати субсидію.

Про трудових мігрантів. На постійній основі за кордоном перебуває 3,2 мільйона громадян України.

Про "Північний потік-2". Єврокомісар з питань бюджету Ґюнтер Еттінґер переконаний, що попри тиск з боку США проект газогону "Північний потік-2" не буде зупинений.

Про успіх банківського сектору. Банківський сектор за 11 місяців отримав 20 мільярдів гривень прибутку, що в 11 разів більше аналогічного показника 11 місяців 2017 року.

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Субсидія-2019: все про монетизацію, нові правила виплат і підрахунок доходів

Як оформити субсидію у 2019 році, що змінює монетизація і як рахуються доходи у спірних ситуаціях. ЕП разом з Мінсоцполітики відповіла на запитання читачів.