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Мінсоцполітики назвало точну кількість українських трудових мігрантів

П'ятниця, 28 грудня 2018, 19:49
 

На постійній основі за кордоном перебуває 3,2 мільйона громадян України.

Про це йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

Наголошується, що раніше деякі засоби масової інформації з посиланням на Міністра соціальної політики України Андрія Реву поширили інформацію про те, що за кордоном на заробітках перебуває 12 мільйонів українців, і це не відповідає дійсності.

За даними міністерства, кількість українських трудових мігрантів - 3,2 мільйона громадян України.

Ця цифра є постійною, але не сталою. У міграційному процесі беруть участь у середньому від 7 до 9 мільйонів чоловік на рік. У той же час постійно, щоденно протягом року за кордоном перебувають лише 3,2 млн. трудових мігрантів з України.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович повідомив про те, що на польську економіку працюють два мільйона українців.

В Національному банку України очікують, що у 2019 році значно знизиться  інтенсивність трудової міграції з України до Польщі.

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Економічна правда

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Мінсоцполітики

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