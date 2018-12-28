Єврокомісар заявив, що "Північний потік-2" уже не зупинити

Єврокомісар з питань бюджету Ґюнтер Еттінґер переконаний, що попри тиск з боку США проект газогону "Північний потік-2" не буде зупинений.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Правда полягає і в тому, що трубопровід вже давно будується і не може бути так просто зупинений", - заявив Еттінґер.

За словами єврокомісара, погрози американського президента Дональда Трампа, який неодноразово заявляв про те, що Німеччина опиниться в енергетичній залежності від російського газу через газопровід, не є підставою для зупинки проекту.

Водночас Ґюнтер Еттінґер вимагає від російського "Газпрому" "чесної угоди" щодо подальшого транзиту газу територією України. За його словами, Євросоюз міг би посилити тут тиск на Росію.

"У питанні ж подальшого розподілу газу з "Північного потоку-2" в Європі діють норми права щодо внутрішнього ринку ЄС. До них належать також приписи, які забезпечують чесну конкуренцію. Володимир Путін та "Газпром" знають про це", - зазначив Еттінґер.

Як повідомлялося, депутати Європарламенту в резолюції від 12 грудня назвали проект з будівництва газопроводу "Північний потік-2" "політичним, який несе загрозу європейській енергетичній безпеці".

У той же день Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію, у якій виступила проти завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Тим часом реалізація проекту "Північний потік-2" йде за графіком, будівництво газопроводу має завершитись до кінця 2019 року. Станом на 23 грудня укладено близько 370 км газопроводу.

Планується, що з кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" транспортуватиме близько 55 млрд кубометрів російського природного газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Противники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.