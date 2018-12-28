Власники дорогущих квартир у Києві маніпулювали даними заради субсидії

Раніше критерії надання субсидій дозволяли окремим громадянам маніпулювати певними даними, перш за все місцем реєстрації, щоб отримати субсидію.

Про такі випадки в інтерв’ю "Економічній правді" розповів генеральний директор Директорату сім’ї та соціальної підтримки населення Мінсоцполітики Віталій Музиченко.

За його словами, створена навесні 2018 року база Єдиного реєстру одержувачів субсидій дала можливість у відкритому доступі за певними параметрами перевірити, на які квартири оформлені субсидії.

"Ми провели цікавий експеримент: взяли найдорожче житло в столиці і порівняли, чи оформлені на нього субсидії. Виявилося, що у багатоповерховому будинку, який було здано в експлуатацію кілька років тому — один квадратний метр там коштує 70 тисяч гривень — в окремих мешканців є субсидія!", — наголосив Музиченко.

Як він зазначив, в такому багатоквартирному будинку було близько 15 одержувачів житлової субсидії.

"Це був дзвіночок, який нам говорив, що з системою щось не те. Ми поїхали в це районне управління соцзахисту і декілька годин вивчали портрет одержувача субсидій в такому будинку. Як виявилося, в 80% випадків таку субсидію отримувала мати з дитиною за відсутності зареєстрованих інших членів домогосподарства або сім'ї", — пояснив чиновник.

"Тобто елементарно в квартирі реєструвалася мати й дитина. Ця мати, як правило, перебувала в декретній відпустці або у відпустці по догляду за дитиною до досягнення дитиною 3-річного віку. Відповідно, маючи офіційний дохід 860 гривень на двох, можете здогадатися, які там були розміри субсидій", — зазначив він.

"Коли ми почали вивчати цю ситуацію більш детально, виявилося, що батько цієї дитини або чоловік цієї жінки був зареєстрований за іншою адресою і це дозволяло їм отримувати житлову субсидію", — додав Музиченко.

Тому, за його словами, один з критеріїв, який змінився з травня, полягає у тому, що доходи всіх членів сім’ї незалежно від того, де вони зареєстровані і де вони фактично проживають, враховуються при призначенні субсидії.

Більш детально про те, як оформити субсидію у 2019 році, що змінює монетизація, і як рахуються доходи в спірних ситуаціях, читайте у статті на ЕП.

Нагадаємо, 27 грудня Кабмін затвердив механізм монетизації субсидій.

Економічна правда