Посадовці "Укргазвидобування" налагодили багатомільйонну схему отримання відкатів

Зловмисники намагалися викинути гроші у вікно facebook.com/LlutsenkoYuri

Правоохоронці затримали двох посадовців Укргазвидобування, які налагодили схему отримання 10% відкату за держзамовлення.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.

"У рамках справи зафіксовано, що за вересень - грудень начальник механіко-енергетичного департаменту Укргазвидобування В. Микитін та директор з підготовки та транспортування газу О. Гордієнко отримали 16 млн 840 тис грн", - повідомив він.

Їх затримали при отриманні чергового траншу в 9 млн гривень. Зловмисники намагалися викинути гроші у вікно, зазначив Луценко.

"Подарований чиновнику Ленд Крузер теж врахуємо", - написав генпрокурор.

Справа реалізована Главком "К" СБУ, ГПУ та САП у співпраці з керівником "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим, зазначив Луценко.

Раніше у цій справі суд надав прокурорам дозвіл на проведення обшуків у будівлі "Укргазвидобування".

Згідно з ухвалою Солом'янського районного суду Києва, яка є у розпорядженні ЕП, досудовим розслідуванням встановлено, що начальник механіко-енергетичного департаменту "Укргазвидобування" Володимир Микитин спільно з директором з підготовки та транспортування газу Олександром Гордієнком організували схему систематичного одержання неправомірної вигоди від представників підприємств, які спеціалізуються на реалізації професійної техніки для потреб нафтогазовидобувної сфери.

Микитин та Гордієнко отримували відкати "за сприяння та непершкоджання в участі у закупівлях, виконання вже укладених договорів по постачанню обладнання для потреб "Укргазвидобування" та незастосування штрафних санкцій за прострочення термінів поставок обладнання, передбачених договорами", - йдеться в ухвалі.

За даними ЕП, механіко-енергетичний департамент Укргазвидобування і директор з підготовки та транспортування газу відносяться до управлінської вертикалі першого заступника голови правління Укргазвидобування Олександра Романюка. До роботи в "Укргазвидобуванню" Романюк був співробітником групи East One Віктора Пінчука.

За даними ЕП, призначення Романюка в Укргазвидобування було здійснено з ініціативи головного операційного директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

Економічна правда