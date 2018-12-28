"Нафтогаз": Прохоренко був попереджений про корупціонерів в "Укргазвидобуванні"

Олег Прохоренко

НАК "Нафтогаз України" ще минулого року звертав увагу керівництва "Укргазвидобування" на дії двох чиновників цієї компанії, яких минулого тижня затримала Генеральна прокуратура.

Про це ЕП повідомив головний операційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Прохоренко несе персональну відповідальність за закупівлі в "Укргазвидобування". Це було запропоновано самим Прохоренком після того як "Нафтогаз" ще з 2017 року вказував на системні проблеми та корупційні ризики із закупівлями в "Укргазвидобування", - сказав він.

"Усі ключові рішення щодо цього приймалися особисто Прохоренком, і тільки Прохоренко комунікував з "Нафтогазом" щодо цих рішень. Зокрема, це стосується і рішень щодо перебування на посадах Гордієнка та Микитіна (співробітників "Укргазвидобування", затриманих минулого тижня ГПУ - ЕП). "Нафтогаз" рекомендував їх звільнити ще в 2017 році після встановлених системних проблем, але Прохоренко вирішив їх не звільняти", - повідомив ЕП Вітренко.

На підтвердження своїх слів Вітренко надав копію службової записки директора з безпеки "Нафтогазу" Костянтина Пожидаєва, яка влітку минулого року була переадресована главою НАК Андрієм Коболєвим на главу "Укргазвидобування" Олега Прохоренка.

З відповідним коментарем Юрій Вітренко звернувся до ЕП після публікації новини про затримання начальника механіко-енергетичного департаменту "Укргазвидобування" Володимира Микитіна і директора з підготовки та транспортування газу Олександра Гордієнка.

Серед іншого в ній було зазначено, що Микитін і Гордієнко відносяться до управлінської вертикалі першого заступника голови правління "Укргазвидобування" Олександра Романюка.

При цьому призначення Романюка в "Укргазвидобування" було здійснено з ініціативи головного операційного директора "Нафтогазу України" Юрія Вітренка.

Дмитро Рясний, ЕП