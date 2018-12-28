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Банківський сектор наростив прибуток в 11 разів — НБУ

П'ятниця, 28 грудня 2018, 10:50
 

Банківський сектор за 11 місяців отримав 20 мільярдів гривень прибутку, що в 11 разів більше аналогічного показника 11 місяців 2017 року.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

"20 млрд грн! Саме такий результат роботи банківської системи за 11 місяців цього року. У минулому році цей показник був у 11 разів менше. Ми вже десь говорили, що сектор цього року отримає прибуток, що може стати рекордним за понад десятиліття. І головне — справжнім", - написала Рожкова.

Вона зазначила, що у 2019 році прибутковість сектору залишиться високою. Хоча високі відсоткові ставки і будуть тиснути на доходи банків.

"Звичайно, рік ще не закінчився, ще можливі різні коригування, в тому числі витрати на формування резервів, але зростання процентного прибутку майже на 20%, комісійного на 25%, свідчить про те, що банківський сектор хоч і поступово, але впевнено відновлюється", - написала заступниця голови НБУ.

"Наприкінці року ми продовжуємо працювати над важливими для сектору рішеннями. Зокрема, з нового року вводимо новий інструмент в структурі капіталу банків – "вічний" субординований борг. Звучить звичайно трохи відлякуюче, але повірте – це дієвий і випробуваний іншими країнами інструмент, який дозволить збільшити капіталізацію, а значить і стабільність банківського сектору", - наголосила Рожкова.

Нагадуємо:

Національний банк прогнозує за підсумками 2018 року рекордний показник прибутку банківської системи України, за термін понад 10 років.

Вперше з 2013 року банківський сектор України може вийти на прибуткову діяльність.

Економічна правда

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