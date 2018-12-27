Новини дня: про дивіденди Порошенка, відмову від Lanos і новий кредит

Про що всі говорять сьогодні?

Про дивіденди Порошенка. Трастовий керуючий Rothschild Trust розглянув результати багаторічної діяльності з управління корпорацією Roshen і вперше за три роки прийняв рішення перерахувати Петру Порошенку частку прибутку в розмірі понад 556,7 мільйона гривень.

Про новий кредит. До державного бюджету України надійшли кошти від кредиту у розмірі 349,3 мільйона євро, наданого Deutsche Bank під Гарантію Світового банку.

Про монетизацію субсидій. Кабмін змінив систему монетизації субсидій з 1 січня 2019 року.

Про відмову від Lanos. З жовтня 2017 року український сервіс замовлення таксі Uklon перестав підключати до своєї системи автомобілі Lanos, а з січня 2019 року компанія повністю виводить їх з парку.

Про експансію Tesla. Ілон Маск анонсував появу в Україні станцій Tesla Superchargers для підзарядки електромобілів.

Про американські біржі. Американські біржові індекси встановили 10-річний рекорд зростання за день. Втім, навіть з огляду на сьогоднішнє рекордне зростання, нинішній місяць продовжує залишатися для ринку гіршим груднем за останні 87 років.

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11 технологій, які здивували світ у 2018 році

"Економічна правда" весь рік стежила за інноваційними проектами і пропонує добірку з 11 технологій, які здивували світ у році, що минає.