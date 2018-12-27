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Україна отримала 350 мільйонів євро у кредит під гарантію Світового банку

Четвер, 27 грудня 2018, 18:04

До державного бюджету України надійшли кошти від кредиту у розмірі 349,3 мільйона євро, наданого Deutsche Bank під Гарантію Світового банку.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.

Кредит надано на підтримку державної політики у сфері економічного зростання та фіскально стійких послуг від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР). За цим кредитом було використано частину гарантії в сумі 375 млн доларів в еквіваленті у євро із загальної суми гарантії Світового банку у розмірі 750 млн доларів.

Deutsche Bank надав кредит у розмірі 349,3 млн євро у формі двох траншів: траншу A у розмірі 53,2 млн євро з терміном погашення 4 роки та траншу B у розмірі 296,1 млн євро з терміном погашення 10 років та пільговим періодом 4,5 років.

Залучення наступного кредиту під невикористану частину Гарантії Світового банку очікується у першому кварталі 2019 року.

Нагадаємо, 21 грудня Україна отримала перший транш за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом на умовах програми Stand-By Arrangement (SBA), яку Рада директорів МВФ ухвалила 18 грудня 2018 року.

Економічна правда

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кредит Мінфін СБ

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