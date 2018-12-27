Американські біржові індекси встановили десятирічний рекорд зростання

Середнє зростання провідних індексів в Нью-Йорку за одну сесію становило 5,0%.

Про це повідомляє Голос Америки.

Промисловий біржовий індекс "Доу Джонс" (Dow Jones) виріс більше ніж на 1 000 пунктів - це рекордний показник за всю історію його існування. Зростання становило майже 5% завдяки інвесторам, які відновили торги після різдвяних канікул.

Зведений індекс "S&P 500" протягом середи виріс на 5%, високотехнологічний Nasdaq - на 5,8%.

Втім, навіть з огляду на сьогоднішнє рекордне зростання, нинішній місяць продовжує залишатися для ринку гіршим груднем за останні 87 років.

Останній раз біржі несли подібні втрати в грудні 1931 року, в самий розпал Великої Депресії. 2018 й рік в цілому став дуже невдалим для американського фондового ринку.

За оцінкою економістів, в цьому році ринки зазнали найбільших втрат за останні десять років.

Нагадуємо:

Американські фондові індекси 17 грудня різко обвалилися, початок грудня для ринку акцій є найгіршим за останні 38 років.

10 жовтня американські фондові індекси завершили торги різким падінням на фоні зростання прибутковості US Treasuries.

Після тривалого зростання американські фондові індекси продемонстрували рекордну корекцію 5 лютого та 23 березня 2018 року, результатом яких стали побоювання щодо початку нової світової фінансової кризи.

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