11 технологій, які здивували світ у 2018 році

2018 год можно назвать одним из самых выдающихся за последние несколько десятков лет с точки зрения технологических достижений человечества.

Для этого достаточно вспомнить лишь об одном событии:6 февраля 2018 года американская компания SpaceX запустила к Марсу самую мощную в мире ракету-носитель Falcon Heavy.

Впрочем, были в 2018 году и другие значимые события. Большинство из них связаны с разработками в области альтернативной энергетики, инновациями в медицине и частном воздушном электротранспорте.

"Экономическая правда" весь год следила за инновационными проектами и предлагает подборку из 11 технологий, которые удивили мир в уходящем году.

11. Водный велосипед

Открылась возможность предварительного заказа первого в мире электрического велосипеда Hydrofoil XE-1 на подводных крыльях.

Его разработка длилась семь лет, а поставки начнутся в конце 2019 года. Полная стоимость Hydrofoil XE-1 составляет 7 490 долл, а чтобы стать обладателем такого водного велосипеда, нужно внести 10% от его цены.

Фото bestawards.co.nz

Велосипед разрабатывает новозеландская компания Manta5, основанная в 2011 году. Hydrofoiler XE-1 имеет классическую конструкцию с использованием подводных крыльев, удерживающих транспорт на плаву, и винта, приводимого в движение педалями либо 400-ваттным двигателем.

Байк собран на алюминиевой раме с деталями из углеродного волокна, что обеспечивает небольшой вес и достаточную прочность. У изделия нет корпуса в привычном смысле, но оно удерживается на воде даже в состоянии покоя.

Как и в случае с наземными электрическими велосипедами, в Hydrofoiler XE-1 можно использовать для движения не только педали, но и включить помощь мотора или двигаться лишь на электрической тяге. Байк развивает скорость до 20 км/час и может проработать на одной зарядке чуть больше часа.

Hydrofoiler XE-1 весит 20 кг. Благодаря модульной конструкции он может быть частично разобран для транспортировки. Байк поместится в багажник легкового автомобиля, но не любого. Можно кататься и по пресной, и по соленой воде. Максимальная допустимая нагрузка — 100 кг.

10. Смарт-стол для изучения анатомии

Компания Anatomage из США готовится выпустить сенсорный стол для изучения анатомии человека. Стол поставляется с установленными данными: содержимое тел мужчины и женщины в формате 3D, местная анатомия высокого разрешения 3D и дополнительная цифровая анатомическая библиотека с более чем 1 тыс патологических примеров.

Стол показывает достоверную полноразмерную анатомию человека. Данные являются чрезвычайно точными, так как взяты путем сканирования реальных пациентов. The Anatomage Table является единственной системой, которая может отображать реальную анатомию человека в полный рост.

9. Такси-квадрокоптер

Ehang 184 — это квадрокоптер с закрытой кабиной. В ней может разместиться лишь один человек, но он имеет статус пассажира, а не пилота. В кабине есть только планшет, на котором нужно указать точку назначения. Ehang 184 весит 200 кг, его длина — 5,5 м, работает он на электрической тяге.

Авиатакси может переместить пассажира на расстояние до 16 км или пребывать в полете 23 мин. Максимальная скорость с пассажиром — 100 км в час, предельная высота — 3,5 км, стоимость — 200-300 тыс долл.

Стартап Ehang возник в апреле 2014 года в Гуанчжоу, Китай, как разработчик квадрокоптера Ghostdrone. В сентябре стартап открыл офис в Калифорнии, а в ноябре собрал 0,86 млн долл на краудфандинговой платформе Indiegogo.

В декабре 2014 года проект получил 10 млн долл от венчурного фонда GGV Capital, а в августе 2015 года — 48 млн долл от "посевного" фонда GP Capital.

Автономный пассажирский дрон Ehang 184 был представлен в январе 2016 года на выставке CES в Лас-Вегасе. В мае 2016 года EHang заключил 15-летний контракт с американской Lung Biotechnology на поставку 1 тыс Ehang 184 для системы автоматической доставки искусственных органов.

8. Электромотоцикл для бездорожья

С 1 января 2019 года шведская Cake начинает доставку минималистского электромотоцикла Kalk. Он относится к категории "дуал-спорт", то есть предназначен для любителей передвигаться и в мегаполисе, и за городом.

Фото ridecake.com

Kalk оснащен электромотором IPM мощностью 15 кВт и крутящим моментом 42,3 Нм, который питается от литий-ионного аккумулятора емкостью 2,6 кВт.

Запас хода — до 80 км, стоимость — 13 тыс евро. Высокая цена объясняется тем, что транспортное средство оснащено подвеской Öhlins и множеством карбоновых деталей, благодаря чему удалось снизить массу изделия до 70 кг. Для оформления предварительного заказа нужно заплатить 1 тыс евро.

7. Непотопляемый катер

Ирландская судоверфь Safehaven Marine утверждает, что ее новый катер The Thunder Child — "Дитя грома" — непотопляем. Это значит, что корабль не потонет, даже если перевернется. Чтобы доказать это, компания привязала к одной стороне лодки трос и с помощью крана начала ее переворачивать. Лодка прошла это испытание. Она отлично справляется с плаванием в штормовую погоду. В Safehaven Marine говорят, что корабль предназначен для коммерческих, поисковых, спасательных или военных операций. Фото vt-iot-solutions.com

Судно оборудовано специальными креслами для 12 человек. Каждое сидение монтируют на отдельную подвеску, поглощающую вибрации от ударов о волны. В лодке можно установить скрытый автоматический пулемет, управляемый дистанционно. Для него предусмотрена специальная система стабилизации.

Длина катера — 18 м, ширина — 4 м, осадка — 0,85 м, круизная скорость — 50 узлов, максимальная скорость — 60 узлов, запас хода — 700 миль.

6. Велосипед без цепи

Велосипед Driven датской компании CeramicSpeed вместо цепи использует вал регулируемой длины. Система включает в себя 21 подшипник и механизм переключения передач. Всего у велосипеда 13 передач, каждая из которых предназначена не только для набора разной скорости, но и для разных задач.

Фото ceramicspeed.com

Как заявляют разработчики, валовая передача создает на 49% меньше трения и в целом показывает себя гораздо более эффективной, чем цепная. Представленный велосипед является прототипом, его конструкция еще будет дорабатываться. Дата начала продаж велосипеда пока не известна.

5. Домашняя установка по переработке мусора в топливо

48-летний Ник Спенсер из Великобритании создал устройство Home Energy Resources Unit (HERU), которое использует процесс, называемый пиролизом, для превращения бытовых отходов в энергию. Мусоросжигатель размером со стиральную машину превращает любые отходы в топливо для обогрева дома.

Принцип работы устройства выглядит так: пластиковые чашки и бутылки, подносы с едой, подгузники и даже травяные черенки помещаются в барабан. Камера нагревается до 100 градусов, чтобы высушить влагу. Так появляется пар. Он проходит через теплообменники и нагревает воду.

Фото stories.swns.com

Затем температура повышается до 300 градусов, что запускает пиролиз. Он превращает мусор в вещество, подобное древесному углю. На этой стадии кислород закачивается обратно в камеру, которая используется для сжигания пиролизных отходов. Полученная энергия используется для нагрева воды.

Спенсер потратил на свое изобретение 12 тыс фунтов стерлингов. Автор установки считает, что HERU скоро может стать неотъемлемым атрибутом кухни каждого человека. "Единственными материалами, подлежащими вторичной переработке, останутся стекло и металл", — говорит он.

При полной загрузке — 2,5 кг мусора — устройство производит 44% горячей воды в доме. HERU проходит испытания в доме, кафе и на одном из предприятий. В случае успеха фирма надеется начать производство в 2020 году с примерной рыночной ценой 3,5 тыс фунтов стерлингов.

4. Цветной 3D-рентген

Новозеландский стартап MARS Bioimaging создал 3D-рентген, который позволяет получать четкие цветные изображения органов и тканей.

В основе устройства лежит технология Medipix, разработанная учеными из объединения CERN для отслеживания частиц в Большом адронном коллайдере. Принцип работы рентгена описан в блоге CERN.

Ученые использовали Medipix как фотокамеру. Система фиксирует каждую отдельную частицу, анализирует ее энергию, а затем складывает полученные данные в высокоточное изображение. Излучение, которому подвергается пациент, в несколько раз меньше, чем от обычного рентгена.

Пока MARS выпустил 3D-рентген средних размеров. С его помощью можно сканировать отдельные кости, суставы или сосуды. В будущем компания намерена создать устройство для комплексного сканирования тела.

Прибор тестируют в отделениях ортопедии и ревматологии нескольких новозеландских больниц. Если он будет работать корректно, стартап выпустит его на рынок. Продажи устройства начнутся не раньше 2019 года.

3. Частный мультикоптер

Канадская компания Opener испытала первый в мире мультикоптер BlackFly для персонального пользования. Разработка получила простую систему управления, поэтому для полетов лицензия пилота необязательна.

Персональный мультикоптер BlackFly

Новое устройство оснащено четырьмя электродвигателями с воздушными винтами. Поскольку крылья аппарата установлены относительно корпуса под углом, при вертикальном взлете и посадке пассажир располагается спиной к земле, а во время горизонтального полета — переходит в положение сидя.

Длина мультикоптера — 4 м, высота — 1,5 м, размах крыльев — 4,2 м. Аппарат может развивать скорость до 130 км/ч и преодолевать 40 км при температуре от 0 до 30 градусов. Конструкция позволяет садиться на сушу и на воду.

Серийное производство BlackFly ориентировано на американский и мировой рынки. Две версии машины отличаются мощностью электромотора, емкостью аккумуляторов, максимальной скоростью и дальностью полета. Известно, что американская версия проигрывает международной.

Управляет машиной бортовая электронная станция. Аппарат получил простой автопилот, благодаря которому может лететь в горизонтальном положении при заданных параметрах скорости и высоты. Он может вернуться в точку взлета, у него есть опция автоматической посадки, а также баллистический парашют.

Мультикоптер прошел тестирование и сертификацию в США и Канаде. По предварительным данным, продажи BlackFly стартуют в 2019 году.

2. Электрический паром

Снижение вредных выбросов на 95% и эксплуатационных расходов на 80% — в начале 2018 года в Норвегии подвели итоги эксплуатации первого в стране электрического парома Ampere. Он начал работать в мае 2015 года.

Результаты оказались настолько многообещающими, что судостроитель Fjellstrand Shipyard, создавший Ampere, получил 53 заказа.

Профессор швейцарского госуниверситета Санкт-Галлена Рольф Вюстенхаген 2 февраля 2018 года на The Nordic EV Summit 2018 в Осло рассказывает о первых результатах эксплуатации электрического парома Ampere Фото из страницы Вюстенхагена в Twitter

Паром был произведен Fjellstrand Shipyard совместно с норвежской судоходной компанией Norled AS, компаниями Siemens AS и Corvus Energy.

Емкость литий-ионных батарей парома составляет более 1 МВт, вес — 11 тонн. Они питают два электромотора мощностью 450 кВт каждый. Паром использует всего 150 кВт/ч в пути на отрезке 6 км через фьорд, а стоимость электричества для перевозки 360 пассажиров и 120 машин составляет всего около 6 долл.

Паром Ampere

Длина парома — 80 м, ширина — 20 м. Он изготовлен из легкого алюминия. Алюминиевый корпус в два раза легче аналогичного стального.

1. Запуск Falcon Heavy

Тестовый запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся 6 февраля 2018 года. Это уникальное историческое событие для всего человечества.

Во-первых, это самая мощная ракета в мире. Она может выводить на низкую околоземную орбиту 63,8 тонны груза. Это в два раза больше, чем может вывести на орбиту ближайший конкурент Delta IV Heavy. Если Falcon 9 может отправить на Марс 4 тонны груза, то Falcon Heavy — 16,8 тонны.

Во-вторых, запуски становятся дешевле. Стоимость вывода груза Falcon Heavy в три раза ниже, чем у Delta IV Heavy. Это стало возможным за счет многоразового использования трех ступеней Falcon Heavy. Все они вернутся на землю. Две из них — боковые ускорители — уже летали в космос.

Ранее Гвинн Шотвел, президент компании SpaceX, которая создала ракету, говорила, что повторное использование первой ступени ракеты-носителя позволило снизить стоимость запуска с 61,2 млн долл до 42,8 млн долл.

При этом валовая прибыль SpaceX с каждого запуска оценивается 40%. Стоимость первой ступени — 75% от цены запуска, а цена 395 тонн топлива для нее — всего 200-300 тыс долл.

В-третьих, Falcon Heavy — это первая ракета после Saturn V из лунной программы, способная доставить людей на Луну и Марс. Таким образом, SpaceX восстанавливает возможности человечества для таких миссий.