Уряд відповів на 5 головних запитань про монетизацію субсидій

Кабмін змінив систему монетизації субсидій з 1 січня 2019 року.

На сайті Тепло.gov.ua опубліковано відповіді на 5 запитань про монетизацію субсидій.

1. Чи потрібно повторно подавати документи?

Так, усім отримувачам пільг і субсидій обов’язково потрібно у травні подати Заяву на монетизацію і Декларацію про доходи в управління соціального захисту населення та надати дозвіл на обробку персональних даних.

В Ощадбанк йти не потрібно, адже процес монетизації автоматизовано.

Тим, хто звернеться за допомогою вперше у 2019 році, у травні вже не потрібно буде поновлювати документи.

2. Чи потрібно у Ощадбанку самостійно відкривати рахунок?

Рахунок буде відкрито автоматично, після опрацювання заяви на монетизацію.

Ощадбанк щомісяця інформуватиме субсидіантів та пільговиків SMS-повідомленням про надходження коштів від держави, їх використання та залишок.

Після закінчення опалювального сезону - у червні - суми невикористаних коштів перераховуватимуться на поточні рахунки одержувачів житлової субсидії, що також будуть відкриті автоматично.

3. Як відбуватиметься оплата комуналки?

Все відбуватиметься автоматично. Щомісяця надавачі комунальних послуг для Ощадбанку формуватимуть он-лайн платіжку субсидіанта. Банк згідно з наданою інформацією перераховуватиме їм субсидію. Про це, та про те скільки залишається заплатити за комуналку, Ощадбанк одразу інформуватиме субсидіанта SMS-повідомленням.

Для субсидіантів будуть створені Персональні кабінети, де можна буде відслідкувати інформацію про розмір нарахованої допомоги, перелік комунальних послуг, які сплачені за рахунок субсидії, залишок коштів.

4. Чому Ощадбанк?

Ощадбанк є державним уповноваженим банком щодо десятка урядових програм та має понад 15 років досвіду співпраці з підприємствами паливно-енергетичного комплексу.

Банк володіє найбільшою мережею відділень – понад 3 200, які присутні в тому числі у сільській місцевості, де найбільша кількість субсидіантів, та має великий досвід щодо виплат соціальної допомоги й пенсій великій кількості клієнтів одночасно. Тому і визначено проводити монетизацію пільг і субсидій саме через цей державний банк.

Жодних комісій від субсидіантів та пільговиків за обслуговування їхніх персональних облікових рахунків Ощадбанк не братиме.

5. Чому гроші не роздадуть одразу на руки?

В Україні субсидію отримує майже половина українських сімей. Якщо одразу роздати такій кількості людей гроші на руки, є ризик гіперінфляції та кризи комунальних неплатежів.

Допомога надходитиме на персональний обліковий запис субсидіанта та пільговика в Ощадбанк, а все, що залишиться після оплати комунальних послуг протягом року, за результатами опалювального сезону енергоощадні українці зможуть забрати з банку готівкою.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів вніс зміни до програми призначення субсидій: розраховувати на субсидію не зможуть ті, хто приховує статки, має великі будинки чи квартири, або має тіньову зайнятість.

Для оформлення субсидії потрібні тільки заява і декларація про доходи.

В Кабінеті міністрів повідомили, куди звертатися за субсидією тим, хто отримує менше "мінімалки".

Міністерство соціальної політики розробило проект постанови про монетизацію субсидій.

Субсидії планується монетизувати в три етапи.

Економічна правда