Порошенко вперше за 3 роки отримав дивіденди від Rothschild Trust

Трастовий керуючий Rothschild Trust (Schweiz) розглянув результати багаторічної діяльності з управління корпорацією Roshen і вперше за три роки прийняв рішення перерахувати Петру Порошенку частку прибутку (дивіденди) в розмірі понад 556,7 мільйона гривень.

Прес-служба Адміністрації президента повідомила про це в четвер вранці і наголосила, що до бюджету буде сплачено майже 60 млн грн податків, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це рішення було прийнято відповідно до трастового договору, укладеного у 2016 році, який позбавив Порошенка будь-якого права на участь в управлінні Roshen", – уточнили в АП.

"Договір – перший і поки що єдиний в Україні випадок використання міжнародного досвіду передання компанії в довірчу власність. Його мета – відокремлення бізнесу від політики з дотриманням найкращих світових стандартів", – наголосили там.

АП зазначає, що відомості про отриману суму, яка в перерахунку на національну валюту становить 556 742 460 гривень, Порошенко подав до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

"У встановлений чинним законодавством термін він сплатить до бюджету майже 60 млн грн податків, із них військовий збір становитиме близько 8 млн грн", – запевнили в АП.



У прес-службі наголосили, що Порошенко понад 3 роки не отримував дивідендів від підприємств, кінцевим бенефіціаром яких він є.



"Дивіденди, які надходять тепер за три роки, Порошенко спрямовує на прозору з фінансової точки зору популяризацію розвитку державності, ідей євроатлантичної інтеграції, підтримку створення єдиної помісної православної церкви, розвиток української мови", – заявили в АП.

"На політрекламу Порошенко також витрачає власні кошти – на відміну від багатьох інших політиків, які оплачують ролики та борди за рахунок бюджету або взагалі не можуть пояснити джерел надходження грошей", – додали в адміністрації глави держави.



Частину коштів, отриманих від Rothschild Trust (Schweiz), буде спрямовано на благодійність, запевнили в АП.



Та додали, що на соціальну доброчинність і зміцнення обороноздатності країни Порошенко (його Фонд і підприємства) з 2014-го року витратили вже понад 1,2 млрд грн.

З них на армію – понад 0,5 млрд грн. Серед одержувачів коштів в умовах спільної участі з іншими меценатами - дитяча лікарня "Охматдит", Інститут серця, Центр дитячої кардіології та хірургії, Національний інститут раку, "Театр на Подолі" та багато інших проектів.



"Крім того, в 2014-2018 рр. до бюджетів різних рівнів Roshen заплатив 8,2 млрд грн податків, зборів, єдиного соціального внеску та митних платежів", – додали в АПУ.

Нагадаємо:

Петро Порошенко передав Roshen у довірчу власність Rothschild після того, як компанія нібито не змогла знайти покупця.

Липецьку фабрику Roshen (РФ) закрито на початку минулого року.

Минулого місяця продано машино- і суднобудівну компанію "Кузня на Рибальському".

У листопаді 2018 року Петро Порошенко задекларував 60 мільйонів гривень, які надійшли на його рахунки від фонду "Прайм Ессетс Капітал", який управляє активами президента.

За неповний 2018 рік президент задекларував майже 124 мільйони гривень прибутку.

Українська правда