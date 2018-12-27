Uklon відмовився від Lanos і має намір відмовитися від "євроблях"

З жовтня 2017 року український сервіс замовлення таксі Uklon перестав підключати до своєї системи автомобілі Lanos, а з січня 2019 року компанія повністю виводить їх з парку.

Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив співвласник і операційний директор Uklon Сергій Смусь.

За його словами зараз до Uklon підключено 250 автомобілів Lanos. Сергій Смусь уточнив, що будуть відключати від сервісу не тільки Lanos, але і автомобілі Nexia, Matiz, а також інші подібного класу. У Uklon відзначили, що китайські бренди відключати від сервісу не планується.

Смусь зазначив, що компанія не може повністю відмовитися від вікових іномарок.

"В Україні дуже складний ринок. Нові нормальні машини дорогі. Не у кожного є можливість купити такий автомобіль, а попит треба задовольняти. Це реалії ринку. Тому співпрацюємо з різними автомобілями, але застосовуємо індивідуальний підхід до кожному. Наприклад, якщо до нас приходить Audi 2002 року, дивимося на стан, гуму і т.д. якщо все нормально - співпрацюємо", - зазначив топ-менеджер.

За даними Смуся, 8% від загальної кількості автомобілів в Uklon - машини на єврономерах.

"Сподіваємося, що після шестимісячного пільгового періоду розмитнення люди будуть відмовлятися завозити такі машини. Тут важливо, як це все буде контролюватися державою, як будуть штрафувати ці машини. Чекаємо завершення цього періоду і, швидше за все, будемо відмовлятися від співпраці з "єврономерами", - сказав Смусь.

Економічна правда