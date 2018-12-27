Маск анонсував появу Tesla Supercharger в Україні

Бізнесмен Ілон Маск анонсував появу в Україні станцій Tesla Superchargers для підзарядки електромобілів.

Про це він повідомив в Twitter.

Yes. Supercharger coverage will extend to 100% of Europe next year. From Ireland to Kiev, from Norway to Turkey. https://t.co/7FQZgLCTVJ — Elon Musk (@elonmusk) 26 грудня 2018 р.

"Більшість людей не знають, що мережа Tesla Supercharger дозволяє легко подорожувати на великі відстані по США, великій частині Європи, Канаді та Китаю", - написав Маск, прикріпивши карту пунктів підзарядки.

Пізніше він додав, що станції будуть знаходитися по всій Європі, зокрема і в Україні.

"Supercharger охопить 100% Європи в наступному році. Від Ірландії до Києва, від Норвегії до Туреччини", - резюмував він.