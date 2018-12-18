Новини дня: про доходи українців, надходження від "євроблях" та розділення ДФС
Про доходи українців, надходження від "євроблях" та розділення ДФС.
Про доходи українців. У першому півріччі 2018 року реальний наявний дохід населення становив 82% від рівня 2013 року.
Про розділення ДФС. Кабінет міністрів схвалив з доопрацюванням постанову про реорганізацію Державної фіскальної служби шляхом поділу на Державну податкову і Державну митну служби.
Про пріоритети на рік. Кабінет міністрів розробив план дій і визначив головні пріоритети уряду на 2019 рік.
Про спір "Ощадбанку" та Росії. Рішення міжнародного арбітражу про компенсацію Росією збитків Ощадбанку у 1,3 мільярда доларів у зв'язку з втраченими в Криму інвестиціями вимагає багато часу для реалізації.
Про доходи від "євроблях". Надходження до державного бюджету від оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією можуть досягти 5-10 мільярдів гривень.
Про скандальну Yuzgaz. Кабінет міністрів схвалив передачу 90% прав і обов'язків ТОВ "Надра Юзівська" в угоді про розподіл продукції по Юзівській площі на користь компанії Yuzgaz B.V. з інвестором-оператором проекту в особі словацької компанії Nafta.
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