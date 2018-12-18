Око за ОККО. Як нелегали захоплюють ринок нафтопродуктів

Чому українці переплачують 8 гривень на літрі бензину, і як за ці гроші воюють трейдери. (рос)

Отечественный рынок нефтепродуктов — зеркало работы всей украинской экономики. С одной стороны, государство отказалось от ручного регулирования цен на АЗС, с другой — не замечает, как рынок заполоняют нелегальные заправки.

Последние уже настолько уверенно себя чувствуют, что продают каждый третий литр автогаза и каждый пятый литр дизеля в стране.

Так "подзаборники" отбирают хлеб у официальных компаний, которые борются с эпидемией как могут. "Белые" создали Нефтегазовую ассоциацию Украины и проводят рейды по трассам вместе с местными органами власти.

Пока эта стратегия не приносит пользы. Теневой рынок напоминает гидру: на месте одной ликвидированной нелегальной АЗС вырастают две.

Более того, нелегалы могут наносить ответные атаки. По информации собеседников ЭП, одной из их первых жертв стал "Концерн "Галнафтогаз" (сеть заправок ОККО) Виталия Антонова. После обысков СБУ в центральном офисе компании нашлись прямые доказательства работы сети в оккупированном Крыму.

Что происходит на рынке нефтепродуктов и причем тут ОККО?

Крымский вопрос

Обыск киевского и львовского офисов "Концерна "Галнафтогаз" (управляющая компания сети автозаправочных станций ОККО) проводился в августе 2018 года сотрудниками Службы безопасности и Генеральной прокуратуры.

Через несколько дней после этого владелец компании Виталий Антонов провел пресс-конференцию, на которой сообщил подробности инцидента.

"Нас обвиняют в финансировании действий, которые совершены с целью свержения конституционного строя и изменения государственных границ Украины", — заявил Антонов.

Правоохранители обвинили "Галнафтогаз" в ведении бизнеса в оккупированном Крыму, где у него до захвата полуострова Россией было 12 АЗС.

В концерне эти подозрения отрицали, утверждая, что компания передала крымские заправки в аренду своим бывшим сотрудникам из полуострова, и ни о каком ведении бизнеса на этой территории речь не идет.

"Нас обвиняют в том, что мы контактируем с коллективами заправок, на которых мы раньше работали. Действительно контактируем, это наши бывшие сотрудники, крымчане. Они у нас арендуют активы.

Мы консультируем их, как вести бизнес, но не ведем финансовых операций. Наш бренд там отсутствует", — заявлял после обысков вице-президент по финансово-инвестиционным вопросам "Концерна "Галнафтогаз" Василий Даниляк.

В недавнем интервью ЭП Антонов сказал то же самое. Он подчеркнул, что заправки арендуют бывшие сотрудники ОККО и бренд они использовать не могут.

К тому же, 25 октября Генпрокуратура закрыла уголовное производство "в связи с отсутствием состава правонарушения".

Тем не менее, это не отменяет факт работы "Галнафтогаза" в оккупированном Крыму. Об этом прямо говорят документы, найденные в офисах концерна во время обыска, которые есть в распоряжении ЭП.

Документы свидетельствуют, что 12 АЗС ОККО из оккупированного полуострова были переданы в управление российским компаниям "Оптимус холдингс" и "Таврида-петролиум".

&lt;a href="https://assets.documentcloud.org/documents/5634705/Krym-OKKO.pdf"&gt;Krym OKKO (PDF)&lt;/a&gt; &lt;br /&gt; &lt;a href="https://assets.documentcloud.org/documents/5634705/Krym-OKKO.txt"&gt;Krym OKKO (Text)&lt;/a&gt;

Сотрудники СБУ выявили, что у истоков создания арендаторов стоят структуры из группы "Галнафтогаз". Например, упомянутая "Оптимус холдингс" учреждена кипрским офшором GNG International Limited из группы Антонова.

В том, что арендаторы крымских АЗС ОККО работали в Крыму по законам оккупировавшей полуостров российской власти, нет сомнений. Об этом говорит, например, переписка "Таврида-петролиум" с "налоговой службой по республике Крым".

&lt;a href="https://assets.documentcloud.org/documents/5634708/Perepiska-OKKO.pdf"&gt;Perepiska OKKO (PDF)&lt;/a&gt; &lt;br /&gt; &lt;a href="https://assets.documentcloud.org/documents/5634708/Perepiska-OKKO.txt"&gt;Perepiska OKKO (Text)&lt;/a&gt;

Это же подтверждают и финансовые отчеты в рублях фирмы "Таврида-петролиум" для "Галнафтогаза" о тратах в ходе хозяйственной деятельности на полуострове.

По законам России стала жить и сама "Галнафтогаз". На это указывает "Уведомление о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе", выданное украинскому концерну "федеральной налоговой службой России по Севастополю".

Эти документы могут говорить о том, что "Галнафтогаз" взаимодействует с российской властью в Крыму, так как работающие на полуострове заправки концерна платят налоги местной "власти". Однако это лишь отчасти является правдой.

По данным источников ЭП, "Галнафтогаз" уже давно готовится к выходу из бизнеса в Крыму. Для этого компания еще в 2016 году наняла аудитора Deloitte, который весной 2017 года разработал три сценария реализации заправок: от имени самого концерна; от имени его российской компании и от имени третьей стороны.

Ни один из этих вариантов не был реализован.

Отчасти это связано с тем, что все потенциальные покупатели имеют прямое отношение к России и предлагают Антонову цену за заправки в разы ниже их реальной стоимости.

Отчасти — с тем, что в украинской законодательной базе нет механизма продажи активов на оккупированной территории. "Не показать" эту сделку в своей финансовой отчетности "Галнафтогаз", будучи публичной компанией, не сможет.

Черным по белому

В этом контексте обвинения в адрес "Концерна "Галнафтогаз" со стороны СБУ и ГПУ выглядят оправданно.

Впрочем, украинским правоохранителям не мешало бы с такой же строгостью подходить и к вопросу о необходимости соблюдения трейдерами украинского законодательства на свободной от российской оккупации территории Украины.

Здесь возникают большие вопросы. Один из них — почему правоохранители пристально следят за официальным бизнесом, но игнорируют теневой рынок нефтепродуктов?

В "Галнафтогазе" прямо на этот вопрос не отвечют, но внимание к себе со стороны силовиков связывают с войной концерна против нелегалов.

"Мы знаем, что это (обыски. — ЭП) "прилетело" от "черного" рынка. Почему? Потому что в Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ) мы занимаем очень активную позицию по борьбе с нелегальными заправками", — заявил Антонов.

По данным ассоциации, доля теневиков в сегменте дизельного топлива составляет около 20%, а теневой рынок сжиженного газа достиг отметки 30-50% в зависимости от региона.

"На топливном рынке Украины сложилась катастрофическая ситуация, которой не было с 1990-х годов. В стране нелегально работает более 1,5 тыс заправок (всего в Украине около 6,5 тыс АЗС. — ЭП) и их количество постоянно растет", — говорит глава НАУ Неля Привалова.

Высокий темп роста нелегалов можно объяснить тем, что ведение такого вида бизнеса не требует незаурядных предпринимательских способностей, большого количества персонала и огромных вложений.

Для старта "подзаборнику" достаточно 20-30 тыс долл и "добро" от местных правоохранителей. Минимально необходимый перечень атрибутов — бочка, колонка и стул для оператора.

"Нелегальные точки продаж размещаются и эксплуатируются без оформления землепользования, без разрешений на эксплуатацию объектов повышенной опасности; реализуют топливо без применения РРО", — говорит Привалова.

Это не мешает теневикам увеличивать свою долю на рынке нефтепродуктов. Только в 2018 году через такие заправки было продано более 1,2 млн тонн горючего, а в 2019 году этот показатель может достичь 1,5 млн тонн.

Этот объем — отобранный "хлеб" у официальных трейдеров. Однако они нашли свой способ ее частичной компенсации: сейчас на "белых" заправках нефтепродукты продаются с фантастической наценкой — 7-8 грн за литр.

Цена у "подзаборников" на 2-4 грн ниже самой дешевой официальной заправки в Украине. Однако это не означает, что они зарабатывают меньше: им не нужно платить налоги и тратиться на получение разрешительных документов.

Из-за работы теневых заправок мимо бюджета в 2018 году пройдет около 10 млрд грн. На такую же сумму в бюджете-2019 сократили поддержку аграриев и выплату соцпособий, чтобы увеличить расходы на выплату пенсий.

А что правоохранители?

В прессе часто можно увидеть сообщения о закрытии десятков и даже сотен "бочек". На проблему обратил внимание президент , но ситуация не меняется. Скорее, наоборот: через некоторое время демонтированные заправки появляются на новом месте и их количество растет.

Отсутствие внятной реакции от властей вынудило участников рынка искать свои способы борьбы с нелегальными АЗС. Нефтегазовая ассоциация Украины — один из них.

НАУ представила интерактивную карту, на которую любой неравнодушный потребитель может наносить места, где расположены "черные" заправщики. Это якобы должно помочь налоговикам детенезировать рынок.

Нелегала можно определить по следующим критериям: он отказывается предоставить чек; на АЗС нет информации о владельце и цене на топливо, нет документов о качестве продукции, нет средств пожаротушения, АЗС расположены вблизи жилых зданий; торговля топливом идет из автоцистерн и канистр.

Если верить карте , "подзаборный" бизнес процветает во всех регионах. По иронии судьбы, наибольшая концентрация "бочек" наблюдается в родных для Антонова Киевской и Львовской областях. От них недалеко ушли Днепропетровская, Одесская и Николаевская области.

Сейчас на карте обозначено 797 нелегальных объектов продажи топлива, но их фактическое количество превышает полторы тысячи.

У власти и правоохранителей есть все рычаги для противодействия теневикам, но они ежегодно генерируют десятки миллиардов неучтенной налички. А кто устоит перед такими деньгами?