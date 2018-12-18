Гройсман назвав 5 пріоритетів на 2019 рік

Кабінет міністрів розробив план дій і визначив головні пріоритети уряду на 2019 рік.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду.

Першим пріоритетом на 2019 рік визначено економічне зростання.

Так, для поліпшення бізнес-клімату планується проведення щоквартальних дерегуляційних засідань уряду, введення єдиних рахунків для спрощення сплати податків, установка митних сканерів на кордоні, запуск веб-порталу "Єдине вікно" для митного оформлення товарів.

У сфері управління держактивами і публічних закупівель планується ввести нове корпоративне управління на стратегічних підприємствах, перевести малу приватизацію на "ProZorro.Продажі", створити мережу централізованих закупівельних організацій, домогтися результативної великої приватизації.

У сфері промисловості та інновацій планується дати "зелене світло" індустріальним паркам, впровадити енергоменеджмент на промислових підприємствах, створити мережу центрів підтримки інновацій, надати доступ до патентної інформації.

Для розвитку агропромислового комплексу передбачено збільшення частки фермерських господарств до 10%, збільшення обсягу допомоги для технічного переоснащення до 5,5 млрд грн, цільова підтримка тваринників.

Для досягнення енергетичної незалежності планується вводити електронні торги з продажу спецдозволів, розвивати повноцінний ринок газу й електроенергії, здійснити анбандлінг "газового та енергетичного монополістів", диверсифікувати джерела поставок ядерного палива.

У сфері ЖКГ уряд планує реалізувати проект розвитку міської інфраструктури в 11 містах, проект "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання", а також підвищити рівень доступності та безбар'єрності.

Для розвитку транспортної інфраструктури планується збільшити державний дорожній фонд до 55 млрд грн; реалізувати програму установки нових об'єктів освітлення та будівництва переходів на дорогах; оновити і електрифікувати залізничні колії і рухомий склад; встановити майданчики зважування в русі в якості пілотного проекту.

Другим пріоритетом Кабміну визначено ефективне самоврядування.

В рамках реформи держуправління планується перехід на середньострокове бюджетне планування, кадрове посилення міністерств - фахівців з питань реформ, впровадження електронної системи управління людськими ресурсами на державній службі, впровадження інтегрованої системи електронної ідентифікації.

Третій пріоритет уряду на наступний рік - розвиток людського капіталу.

З цією метою уряд в рамках реалізації програми "Нова українська школа" планує оновити зміст базової середньої освіти і впровадити новий державний стандарт; створити освітнє середовище, електронні освітні ресурси, мережу інклюзивно-ресурсних центрів.

В рамках модернізації профтехосвіти та освіти дорослих планується ввести принципи дуальності разом з роботодавцями, оновити навчальну базу, забезпечити нову кваліфікацію викладачів і надати доступ до освіти в будь-якому віці.

В рамках медичної реформи заплановано з 1 січня 2019 року профінансувати початкову ланку за принципом "гроші ходять за пацієнтом"; продовжити реалізацію програми "Доступні ліки"; впровадити програму "Доступна діагностика" - 54 види досліджень; реалізувати пілот "Нова "швидка"; добудувати другу чергу "Охматдиту"; розвинути мережу кардіоцентрів і лікарень в регіонах.

У сфері соціального захисту в наступному році планується забезпечити автоматичний перерахунок пенсій щорічно; врахувати пропозиції щодо врахування великого стажу при обчисленні пенсій; забезпечити монетизацію субсидій; забезпечити детінізацію зарплат.

Четвертий пріоритет - верховенство права і боротьба з корупцією.

У наступному році уряд продовжить реалізацію ініціативи щодо посилення правових можливостей громадян, дасть старт роботі Антикорупційного суду, сформує лабораторію кіберкриміналістики в рамках агентства АРМА, забезпечить повноцінну роботу ДБР.

П'ятий пріоритет - оборона і безпека.

У сфері оборони в 2019 році Кабмін планує реформувати структуру органів управління ЗСУ за принципами НАТО, створити 436 територіальних центрів комплектування резерву, поліпшити забезпечення військової медицини транспортом, а армію - військовою технікою та озброєнням.

Також планується будівництво міжнародного центру підготовки Нацгвардії, придбання безпілотних авіакомплексів для Нацгвардії.

Для безпеки громадян уряд планує впровадити фотофіксацію порушень на дорогах; ДСНС забезпечити пожежно-рятувальною технікою, а МВС - гелікоптерами.

Економічна правда